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الرياضي

شرط بقاء أونانا

شرط بقاء أونانا
28 نوفمبر 2022 19:27

الوكرة (د ب أ)

قال ريجبورت سونج، المدير الفني للمنتخب الكاميروني لكرة القدم، إن الحارس أندريه أونانا بإمكانه أن يظل في كأس العالم إذا احترم القواعد، وذلك بعد أن تم استبعاده من المنتخب على خلفية انتهاكه للنظام بشكل لم يتم تحديده.
واعتمد سونج على الحارس البديل ديفيس إيباسي في حراسة مرمى المنتخب الكاميروني، بدلاً من حارس مرمى إنتر ميلان، وقدم الحارس البديل أداءً مقبولاً في المباراة التي تعادل فيها المنتخب الكاميروني مع نظيره الصربي 3/3.
وقال سونج في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: «مركز حراسة المرمى مهم. ولكن كما تعلمون، نحن في وسط بطولة مهمة. وأعلم ما يجب علي فعله، وهو التأكد من أن الفريق فوق أي شخص». 

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وقال: «أندريه تفهم قراري. من المهم أن نظهر روح الفريق، والنظام، والاحترام هنا» وأضاف: «أفضل حماية المجموعة بدلاً من حماية فرد».
وأشار إلى أنه يجب على أونانا أن يحترم القواعد. وأردف: «إذا فعل هذا ربما يمكنه العودة للفريق».

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