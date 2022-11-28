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الرياضي

غانا تخطف فوزاً مثيراً

غانا تخطف فوزاً مثيراً
28 نوفمبر 2022 19:15

الريان (رويترز)

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أحرز محمد قدوس هدفين، منها هدف الانتصار، ليهدي غانا انتصاراً مثيراً 3-2 على كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة في استاد المدينة التعليمية بكأس العالم لكرة القدم.وعلى عكس سير اللعب، تقدمت غانا بهدف محمد ساليسو من مدى قريب، بعدما فشلت كوريا الجنوبية في تشتيت ركلة حرة بالدقيقة 24، وأضاف قدوس الهدف الثاني بضربة رأس بعد عشر دقائق لتصبح النتيجة 2-صفر. وانتفضت كوريا الجنوبية بعد الاستراحة، وسجلت هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني بضربتي رأس من تشو جيو-سونج لتدرك التعادل. لكن قدوس سجل هدف الفوز في الدقيقة 68، عندما ظهر بلا رقابة في منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس كيم سيونج-جيو. وباتت غانا، صاحبة أسوأ تصنيف في البطولة وهو المركز 61 عالمياً، تتقاسم القمة مع البرتغال برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بينما تملك أوروجواي وكوريا الجنوبية نقطة واحدة.

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