بإدارة إماراتية.. الكاميرون يخطف تعادلاً تاريخياً أمام صربيا

الوكرة (د ب أ )

تعادل المنتخب الكاميروني مع نظيره الصربي 3 / 3 خلال المباراة المثيرة التي جمعتهما، على استاد الجنوب، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بإدارة تحكيمية ناجحة من الطاقم الإماراتي بقيادة الدولي محمد عبد الله، ليوقف المنتخب الكاميروني سلسلة طويلة من 8 هزائم في بطولة كأس العالم.

وتقدم المنتخب الكاميروني بهدف سجله جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 29، وتعادل ستراهينيا بافلوفيتش للمنتخب الصربي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم سجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني للمنتخب الصربي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثالث للمنتخب الصربي في الدقيقة 53، إلا أن فينسيت أبو بكر سجل الهدف الثاني للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 63، ثم سجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف التعادل في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة حصد المنتخبان أول نقطة لهما في النسخة الحالية من البطولة.

كان المنتخب الكاميروني استهل مبارياته في البطولة بالخسارة أمام سويسرا بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب الصربي مباراته الأولى أمام البرازيل بهدفين.

ويلتقي المنتخب الكاميروني في الجولة الأخيرة أمام نظيره البرازيلي يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب الصربي مع نظيره السويسري في ذات التوقيت.