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الرياضي

ملاكم مكسيكي يهدد ميسي

ملاكم مكسيكي يهدد ميسي
28 نوفمبر 2022 15:20

الدوحة (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

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وجه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز تحذيراً إلى ليونيل ميسي، لاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، حيث اتهمه بأنه لا يحترم العلم المكسيكي، وذلك عقب المباراة التي جمعت الأرجنتين والمكسيك في بطولة كأس العالم.
وأبقى المنتخب الأرجنتيني على آماله في التتويج بلقب بطولة كأس العالم عقب فوزه على المكسيك 2 / صفر، وسجل ميسي هدف التقدم.
وأثار ميسي غضب الملاكم المكسيكي بعدما أظهرت لقطات لقائد منتخب الأرجنتين وأمامه قميص المنتخب المكسيكي على الأرض في غرفة خلع الملابس خلال الاحتفال بعد المباراة.
عندما خلع ميسي حذائه، ظهر وأنه أمسك القميص بقدمه وهذا شيئ لم يعجب كانيلو، الذي نشر على "تويتر": "هل رأيتم ميسي ينظف الأرض بقميص منتخبنا وعلمنا؟؟؟ أسأل الله ألا أجده!!" وأضاف الملاكم المكسيكي :"مثلما احترم الأرجنتين، يجب أن تحترم المكسيك!! لا أتحدث عن البلد، أتحدث عن ميسي".
وكتب كانيلو، الذي كانت تغريداته مليئة بالشتائم، في منشور أخر: "طالما أن قميص المنتخب المكسيكي على الأرض، فإنها إهانة بالفعل".
ويدخل المنتخب الأرجنتيني مباراته الأخيرة في المجموعة أمام المنتخب البولندي، المتصدر، وهو يعلم أن الفوز فقط سيؤهله لدور الـ16، بينما من الممكن أن يكون التعادل كافيا إذا تعادل المنتخب المكسيكي مع نظيره السعودي.
ويحتاج المنتخب المكسيكي لتحقيق الفوز ليكون لديه الفرصة للتأهل، بشرط الحصول على مساعدة من منتخب بولندا.

ميسي
كأس العالم 2022
المكسيك
الأرجنتين
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