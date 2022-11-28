18 لاعباً في بطولة «هيرو كاب» للجولف بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المنظمون عن قائمة الـ 18 لاعباً الذين سيشاركون في قائمة فريقي «قارة أوروبا»، و«بريطانيا وأيرلندا»، في النسخة الأولى من بطولة «هيرو كاب»، التي ستقام في نادي أبوظبي للجولف بين 13 و15 يناير من العام المقبل، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأعلن لوك دونالد قائد الفريق الأوروبي لكأس رايدر، عن القائمة التي تضم مجموعة من نجوم كأس رايدر والبطولات الكبرى واللاعبين الواعدين في عالم الجولف، بالتشاور مع قائدي الفريقين الإنجليزي تومي فليتوود والإيطالي فرانشيسكو موليناري، اللذين سيشاركان أيضاً، فيما سيتم تخصيص مقعد واحد في كل فريق يتم تحديده في نهاية السنة التقويمية لجولة دي بي ورلد.

قام دونالد وموليناري ببناء مزيد قوي من اللاعبين المتوجين بالألقاب في الفريق الأوروبي، بتواجد السويدي أليكس نورين والبلجيكي توماس بيترز، حيث يسعى البلجيكي إلى إبراز قوته مع الفريق الأوروبي قبل أسبوع واحد من خوضه حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في نادي ياس لينكس.

وسيكتمل فريق موليناري بمجموعة من اللاعبين الشباب المثيرين، بما في ذلك النمساوي سيب ستراكا، الذي فاز بأول لقب في جولة بي جي إيه في هوندا كلاسيك في 2022، الدنماركي راسموس هوجارد، الفائز بلقبين في جولة دي بي ورلد، والفرنسي فيكتور بيريز، وأدريان ميرونك الذي أصبح أول بولندي يفوز بلقب في جولة دي بي ورلد عندما توج بلقب بطولة هوريزون الإيرلندية المفتوحة 2022.

كما تمتع البلجيكي توماس ديتري ببداية قوية لموسم جولة بي جي أيه، بعدما حل في قائمة الـ 12 الأوائل في ثلاث من أصل خمس بطولات شارك فيها - بما فيها المركز الثاني في بطولة بوتيرفيلد بيرمودا - كما تواجد ست مرات في قائمة الـ 15 الأوائل في جولة دي بي ورلد. كما ينضم للفريق الإيطالي جويدو ميليوتزي، الذي حقق أكبر انتصار في مسيرته في سبتمبر الماضي بفوزه بلقب بطولة كازو الفرنسية المفتوحة.

يضم فريق بريطانيا وأيرلندا، بقيادة فليتوود، كلاً من الإيرلندي شين لوري، لاعب كأس رايدر مرتين وبطل البطولة المفتوحة عام 2019، والإنجليزي داني ويليت بطل الماسترز عام 2016، والإنجليزي تيريل هاتون المتوج بأربعة ألقاب في سلسلة رولكس.

سينضم إليهم مجموعة من الطامحين بالتواجد في كأس رايدر، بما في ذلك الإيرلندي سيموس باور، الذي تمتع ببداية مذهلة في جولة بي جي أيه 2023، وحالياً يتصدر ترتيب كأس FedEX، واللاعبون الذين توجوا بألقاب في جولة دي بي ورلد عام 2022، وهم: الاسكتلندي إيوان فيرجسون، الاسكتلندي روبرت ماكنتري، الإنجليزي كالوم شينكوين والإنجليزي جوردان سميث.