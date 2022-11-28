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الرياضي

الكثيري أول إماراتي يحقق ذهبية الحزام الأسود في عالمية الجو جيتسو

الكثيري أول إماراتي يحقق ذهبية الحزام الأسود في عالمية الجو جيتسو
28 نوفمبر 2022 20:30


أبوظبي (الاتحاد)
دخل البطل زايد الكثيري التاريخ من أوسع أبوابه بعد نجاحه في تحقيق ذهبية الحزام الأسود وزن 56 كجم وتفوقه على البرازيلي نيثانيال فرنانديز في النزال النهائي، ليكون أول إماراتي يحقق هذا الإنجاز في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو منذ انطلاقتها عام 2009.
وتكمن قيمة الإنجاز في أن ذهب الحزام الأسود لفئة المحترفين عادة ما يقتصر على لاعبي البرازيل في هذه البطولة التي تعتبر أهم بطولات الجو جيتسو العالمية، لذلك يحمل إنجاز الكثيري عدة دلالات أبرزها التطور الهائل الذي يحققه جو جيتسو الإمارات على صعيد إنتاج الأبطال من أبناء الوطن الذين ذاع صيتهم عالميا.
ويؤكد هذا الإنجاز أيضاً نجاح استراتيجية الاتحاد في توفير البيئة المحفّزة والأجواء المشجّعة لممارسي هذه الرياضة، وتوفير البيئة التنافسية المثالية لرياضيّ الدولة، بما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات القارية والعالمية. وتعتبر الأعوام الأخيرة خير شاهد على ريادة الإمارات على المستوى العالمي، وتفوقها على صعيد تنظيم واستضافة أقوى وأهم البطولات على المستويين القاري والعالمي.
ويعتبر الكثيري أحد خريجي برنامج الجو جيتسو المدرسي الذي اختير من قبل الاتحاد الدولي للعبة كأفضل برنامج لنشر وتطوير اللعبة والأساس في اكتشاف وصقل وصناعة الأبطال في مشروع الجو جيتسو الإماراتي، والذي انطلق برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وحول هذا الإنجاز غير المسبوق للرياضة الإماراتية يقول زايد الكثيري: «هذا النجاح يعود في الأساس إلى توفر جميع العوامل والممكنات التي تؤهل اللاعبين في الإمارات للمنافسة على أرفع المستويات، وعلى رأسها الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضيين، وحرص الاتحاد على زرع ثقافة الانتصار والإصرار والمثابرة لدى اللاعبين للوصول إلى الأهداف والرقم واحد عالمياً.
وأضاف:«يعتبر العام الحالي عاماً مميزاً بالنسبة لي، فقد حصلت على الحزام الأسود في الجو جيتسو، وعلى الرغم من أنني في طور اكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك في هذه الفئة، تمكنت من الحصول على عدد من الميداليات الذهبية في عدد من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو المحلية والعالمية».
وأوضح الكثيري:«شعور الفوز والانتصار لا يمكن وصفه، ولكني أشعر بحجم المسؤولية الملقاة على كاهلي، سيما أن تحقيق الإنجازات صعب، لكن المحافظة عليها أكثر صعوبة. ولا شك أن الحفاظ على القمة هي أولويتي القصوى للعام القادم، وأتطلع إلى التتويج بكل البطولات التي سأشارك فيها، وعلى رأسها الآسياد وآسيا وبطولة العالم». 

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