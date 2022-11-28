شامس: 45 ميدالية «كاراتيه» في غرب آسيا انطلاقة جديدة



علي معالي (دبي)

أكد المهندس حميد شامس، الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، أن الفوز بـ 45 ميدالية ملونة في بطولة غرب آسيا مؤشر كبير إلى التطور الذي تعيشه اللعبة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنها فرصة كبيرة للبناء على ما قدمه المنتخب في هذه النسخة.

قال حميد شامس: «لأول مرة في تاريخ بطولاتنا الخارجية والقارية تحديداً نشارك بـ 51 لاعباً ولاعبة، ما يؤكد أن القاعدة لدينا أصبحت تتسع يوماً بعد الآخر وأننا نمتلك مواهب سيكون لها المستقبل المتميز إذا نجحنا في استغلال قدراتهم، وما قدمه منتخبنا في البطولة التي استضافها نادي الشارقة بمشاركة 11 دولة من غرب آسيا يُعتبر استثنائياً بكل المقاييس».

وقال حميد شامس المشرف العام على بطولة غرب آسيا: «شهدت هذه النسخة مشاركة 450 لاعباً ولاعبة من 11 دولة، قدموا مستويات ممتازة وكانت بمثابة احتكاك كبير للاعبينا من المواطنين، الذين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية في المنافسات الخارجية، ومن خلال الاتصالات التي تمت مع الاتحادات المشاركة خرجت هذه البطولة بنجاح رائع، حيث لم تقم أي بطولة غرب آسيا بهذا العدد الكبير من المواهب».

وختم حميد شامس قائلاً: «شاركنا بـ 51 لاعباً ولاعبة، حققنا 45 ميدالية، وهي نسبة عالية من الميداليات جعلتنا نحتل مركز الوصافة خلف المنتخب السعودي، ونجومنا الذين حققوا الميداليات الذهبية وعددها 13 ميدالية هم: شيخة محمد اليافعي، هلا خالد بن حيدر، مريم عبدالله البلوشي، بتول أحمد رضا، هند خليل، اليازيا خالد، فاطمة خصيف، مروان المازمي، حوراء محمد العجمي، سارة العامري، وفاز بالميداليات الفضية وعددها 10 ميداليات: شما علي البلوشي، خليفة الحجاج، خديجة سعيد، راشد خليل، هلا خالد حيدر، منصور النوبي، بدور بلال، حصة البلوشي، مريم البلوشي.

وفاز بالميداليات البرونزية الـ 22 كل من: دانة راشد، هدى حاتم، عبدالله جاسم، خالد عبدالله، فيصل محمد الخالدي، عيي محمد الماس، مهرة يعقوب، حمدة غلوم، عبدالله سلطان، عيسى بدر، عبدالغني محمد، علي ناصر، شمسة علي المشرف، سلوى المنصوري، عبدالغني محمد، علي آل علي، عبدالله العامري، يوسف فريدوني، سالم علي سالم، مريم عبدالله البلوشي، خليفة العبار، سيف الكندي.