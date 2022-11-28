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الرياضي

فولكروج.. «مطلب جماهيري»

فولكروج.. «مطلب جماهيري»
28 نوفمبر 2022 14:05

الدوحة (د ب أ) 

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طالب لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم السابقون، بمشاركة نيكلاس فولكروج مع المنتخب في مباراته الحاسمة أمام كوستاريكا، المقرر إقامتها الخميس المقبل بالجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم، خاصة بعدما سجل هدف التعادل أمام المنتخب الإسباني.
وشارك مهاجم فريق فيردر بريمن في مباراته الدولية الأولى خلال مباراة ودية أمام منتخب عمان، قبل انطلاق منافسات كأس العالم، وسجل خلالها أيضاً.
وافتقد المنتخب الألماني لمهاجم صريح منذ اعتزال ميروسلاف كلوزه، بالإضافة لاستبعاد تيمو فيرنر قبل انطلاق البطولة المقامة في قطر بسبب الإصابة.
وقال بير ميرتساكر، الفائز بكأس العالم 2014، لقناة "زد.دي.أف" :"إنه ملتزم بنفس العمل الذي يقوم به مع بريمن. قدم عرضاً جيداً يؤهله للعب في المباراة المقبلة".
ويحتاج المنتخب الألماني للفوز على كوستاريكا يوم الخميس المقبل، على أمل أن يخسر المنتخب الياباني أمام نظيره الإسباني. إذا تعادل المنتخب الياباني، وفاز المنتخب الألماني سيتم الاحتكام لفارق الأهداف لتحديد المتأهل منهما.
وسجل فولكروج "29 عاماً" 10 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، ليصبح أكثر اللاعبين الألمان تسجيلاً للأهداف في الدوري. وفي هذا التوقيت خلال العام الماضي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية.
وقال مايكل بالاك :"لديه الزخم، نرفع القبعات له. اللاعبون الذين يقدمون أداء جيدا في الدوري ينبغي أن يحصلوا على فرصهم. لماذا لا ندفع به في الهجوم؟" وقالت تابه كيمه اللاعبة الألمانية السابقة لقناة "ماجينتا" :" كنت سأضعه في التشكيل الأساسي في المباراة الأولى. دائماً يثبت روحه الهجومية، وأظهر أنه من الصحيح أن يتواجد هنا".
وتضمنت ردود الفعل في الصحف، عنوان في الصفحة الأولى لصحيفة "بيلد" جاء فيه :"مرحى، ما زلنا أحياء".
وأشارت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إلى ظهور فولكروج.
وذكرت: "القاتل الذي يستغل المساحات، يخرج ألمانيا من الحفرة الكبيرة في مونديال قطر 2022".

 

كأس العالم 2022
مايكلا بالاك
فيردر بريمن
ميروسلاف كلوزه المنتخب الألماني
تيمو فيرنر
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