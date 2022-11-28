اتحاد الكرة يوفد 4 لاعبين للمعايشة في كريستال بالاس

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد الكرة إيفاد أربعة لاعبين شباب إلى إنجلترا لقضاء فترة معايشة وتدريب مع نادي كريستال بالاس الانجليزي، وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الاتحاد والنادي الانجليزي، وبالاتفاق مع الأندية التي ينتمي إليها اللاعبون الأربعة.

ووقع الاختيار على اللاعبين، علي صالح من الوصل، وماجد راشد من الشارقة، واللذان سينضمان لتدريبات الفريق الأول بنادي كريستال بالاس، فيما يتدرب ثنائي الجزيرة أحمد فوزي واللاعب المقيم كارلوس زاباتا مع فريق الرديف تحت 21 سنة.

يستمر البرنامج لمدة ستة أيام، ومن المقرر أن يبدأ اللاعبون الأربعة التدريب الأول يوم 28 نوفمبر الجاري، فيما تختتم فترة المعايشة بالتدريب الأخير يوم الثالث من ديسمبر المقبل.

وتعد فكرة إرسال اللاعبين إلى الخارج لغرض التدريب إحدى خطوات اتحاد الكرة بالتعاون مع الأندية لتطوير مهارات اللاعبين, حيث يسعى الاتحاد إلى استثمار علاقاته الخارجية الواسعة، خاصة مع الاتحادات الوطنية التي لها باع طويل في صقل مواهب اللاعبين، كما يعد برنامج ابتعاث اللاعبين إلى الدوري الانجليزي مع نادي كريستال بالاس جزءاً من برنامج تطوير الموهوبين الذي أطلقه اتحاد الكرة، والذي يستهدف صقل مواهب اللاعبين الشباب وإكسابهم الخبرات اللازمة.