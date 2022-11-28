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«الآسيوي» يعتمد المناهج الإماراتية لدبلوم مدربي حراس المرمى

«الآسيوي» يعتمد المناهج الإماراتية لدبلوم مدربي حراس المرمى
28 نوفمبر 2022 14:15

دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة التعليم والتدريب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مناهج دبلوم مدربي حراس المرمى للمستويين التأسيسي والمتقدم التي قدمها اتحاد الكرة لغرض تحقيق استقلالية التعليم المحلي لجميع الدورات التدريبية، التي يتم تنظيمها لتأهيل مدربي كرة القدم في الدولة، وفقًا لمعايير ومتطلبات الاتحاد القاري.
وكانت الإدارة الفنية في اتحاد الكرة قد عملت خلال الفترة الماضية على وضع مناهج تعليمية إماراتية لدورات مدربي حراس المرمى، بالاستفادة من خبرات المدربين والمحاضرين الوطنيين في مراكز التدريب التابعة للاتحاد، والذين نجحوا في غضون سبعة أشهر في وضع منهج متكامل، يتناسب مع كرة القدم الإماراتية ويتماشى مع تطور نشاط كرة القدم في آسيا.
واعتمدت لجنة التعليم والتدريب في الاتحاد الآسيوي المناهج الإماراتية رسمياً بعد بعملية تقييم دقيقة لتلك المناهج.
وأشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة بجهود الإدارة الفنية والمدربين والمحاضرين الوطنيين، وحرصهم على تطوير كرة القدم الإماراتية وتأهيل مدربي الأندية وفقًا لمناهج تعليمية متطورة، مؤكداً أن الإعداد المدروس للمناهج اسهم في نيل اتحاد الكرة استقلالية التعليم المحلي للدورات الآسيوية (A- B - C)، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي في شهر ديسمبر من عام 2019.

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