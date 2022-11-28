أبوظبي تستضيف «عالمية الترايثلون 2023»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، عن تنظيم «بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2023»، التي تعد البطولة الافتتاحية لموسم بطولات الترايثلون الدولية يومي 3 و4 مارس من العام المقبل.

وتستمر سلسلة بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية لعام 2023، من مارس وحتى سبتمبر، حيث تقام المنافسات في أشهر المدن العالمية: يوكوهاما (اليابان)، هامبورج (ألمانيا)، سندرلاند (المملكة المتحدة)، وتقام المحطة الختامية لنهائيات البطولة في بونتيفيدرا (إسبانيا) يومي 23 و24 سبتمبر المقبل.

وتعد استضافة أبوظبي للبطولة الافتتاحية لسلسلة بطولات الاتحاد الدولي للتراياثلون 2023 إضافة إلى السجل الحافل الذي تتمتع به العاصمة الإماراتية باستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية المرموقة، ليواصل الحدث الرياضي العالمي مسيرته الريادية نحو ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى المنطقة.

من جهته، قال عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بالعلاقة الوطيدة التي تربطنا بسلسلة بطولات العالم للترايثلون، ويسعدنا الإعلان عن استضافة أبوظبي البطولة الافتتاحية لموسم بطولات التراياثلون الدولية في مارس المقبل، والذي يعكس رؤيتنا وامتداد خططنا الطموحة والساعية لمواصلة استقطاب نخبة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى التي ترسخ مكانة إمارة أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية».

وأضاف: «تعد بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون حدثاً مهماً في التقويم الرياضي في أبوظبي، وتتزايد أهميته بمرور الأعوام، نحن فخورون بالنجاح الذي حققته استضافة النهائيات لهذا العام، ونتطلع بالترحيب مجدداً بالرياضيين في مارس المقبل، علماً بأن هذه الرياضة شهدت انتشاراً واسعاً وكبيراً بين مختلف فئات المجتمع، ما يجعلنا نؤكد مجدداً على وجود سباقات مجتمعية لمختلف الفئات العمرية تقام على هامش البطولة العالمية، وتمنح الفرصة للجميع للمشاركة جنباً إلى جنب مع أبطال هذه الرياضة من النخبة من مختلف أنحاء العالم».

ومن جانبها، قالت ماريسول كاسادو، رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون وعضو اللجنة الأولمبية الدولية: «تسعدنا العودة من جديد إلى أبوظبي لنشهد عاماً رياضياً استثنائياً من خلال البطولة الافتتاحية لبطولات الاتحاد الدولي للتراياثلون، كما نثني جميعاً على الجهود المتواصلة من مجلس أبوظبي الرياضي والجهات المعنية في أبوظبي والمنظمين على دعم رياضة الترايثلون وتعزيز حضورها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

وأضافت: «لقد شارك العديد من أبرز رياضيي الترايثلون العالميين في منافسات نهائيات البطولة 2022 التي أقيمت في جزيرة ياس باي ووترفرونت الأسبوع الماضي، ونتطلع بتفاؤل وإيجابية لانطلاق البطولة الافتتاحية لسلسلة بطولات الاتحاد الدولي للترايثلون في شهر مارس القادم في أبوظبي».

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أبرز أبطال الترايثلون على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، للمنافسة على مختلف السباقات، والتي تشمل فئات النخبة للرجال والسيدات، والنخبة تحت 23 سنة للرجال والسيدات، والنخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئات العمرية للرجال والسيدات، والسباقات المجتمعية.