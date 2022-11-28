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الرياضي

الشهراني يخضع لجراحة ثانية

الشهراني يخضع لجراحة ثانية
28 نوفمبر 2022 12:50

الدوحة (أ ف ب) 
خضع ظهير أيسر المنتخب السعودي لكرة القدم ياسر الشهراني لعملية جراحية ثانية، هذه المرة في عظام الوجه بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، نتيجة تعرضه لإصابة قوية خلال الفوز اللافت لبلاده على الأرجنتين في مونديال 2022.
وقال الاتحاد السعودي في حسابه على تويتر: «بعد استقرار حالة اللاعب ياسر الشهراني وبحسب الخطة الطبية الموضوعة، خضع اللاعب لعملية جراحية في عظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص في مدينة عبد العزيز الطبية في الرياض وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب».
وأضاف: «الجدير بالذكر، بأن اللاعب قد أجرى المرحلة الأولى من التدخل الجراحي بإجراء عملية في البنكرياس وقد تكللت العمليتان بالنجاح».
وتعرّض الشهراني لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس خلال المباراة ضد الأرجنتين الثلاثاء الماضي، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل.
وقدّم لاعب الهلال البالغ 30 عاماً أداء بطولياً مع رفاقه، إذ قلبوا في الشوط الثاني تأخرهم بالهدف المبكر للنجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، إلى انتصار تاريخي هو الأول لمنتخب آسيوي على الأرجنتين في كأس العالم، بفضل هدفي صالح الشهري وسالم الدوسري.
وكان المنتخب السعودي خسر أيضاً جهود قائده سلمان الفرج لإصابة في الركبة، وقد سمح له مدرب المنتخب الفرنسي هيرفي رينارد بمغادرة مقر المنتخب في الدوحة.
وتعرض الفرج الذي كان يعاني من إصابة في كتفه قبل انطلاق البطولة، إلى إصابة في الركبة أواخر الشوط الأول من المباراة التي حقق فيها منتخب بلاده فوزاً مفاجئاً على الأرجنتيني 2-1، وظهر عقب انتهاء مباراة الأرجنتين وهو يسير على عكازين مع وضع دعامة على قدمه.

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