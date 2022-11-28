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إنريكي يوقع بيان التأهل

إنريكي يوقع بيان التأهل
28 نوفمبر 2022 12:45

الدوحة (د ب أ/ستاتس بيرفورم) 

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أعرب لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، عن سعادته بحقيقة أن فريقه سيدخل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم، وهو يتصدر المجموعة الخامسة، وذلك بعد التعادل 1/1 مع المنتخب الألماني.
كان المنتخب الإسباني تقدم بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 62، وهو الهدف الذي وضع الفريق في طريقه نحو تحقيق فوزه الثاني، وكان الفوز سيمنح المنتخب الإسباني مقعداً في دور ال16، لكن نيكلاس فولكروج عادل النتيجة للمنتخب الألماني، ليحصد نقطة منحت الفريق ثقة مؤقتة، حتى لو كان مصير تأهله لدور ال16 في يد منتخب إسبانيا.
وقال إنريكي في تصريحات للقناة الأولى الإسبانية: «نظرياً كانت هذه مجموعة الموت. لوكان تم إخبارنا بعد القرعة أننا سنكون متصدرين للمجموعة بعد أول مباراتين ويكون تأهلنا بأيدينا، كنت سأوقع على هذا».
وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: «التعادل أمام اليابان يكفينا، ولكننا لن نتكهن بالنتائج».
وأردف:«نعم، إنها نتيجة مؤسفة، ولكن علينا أن نكون سعداء لأننا المتصدرين في مجموعة الموت».
وأكد: «عندما أُجريت القرعة، كان الجميع مفتونا بالجودة، كانت هذه المجموعة التي أثارت الصيحات».
وأردف: «إنها مسابقة قصيرة لدرجة أن التكهن بنتيجة أي مباراة غير منطقي. سنبحث عن أفضل الخيارات من حيث التشكيل الأساسي».
وأكد: «تبدأ الآن منافسة الحصول على كل شيء أو لا شيء. هذه حقيقتنا الآن، وهدفنا هو الصعود كأول المجموعة».
وأكمل: «يجب على ألمانيا أن تفكر في التغلب على كوستاريكا، وهو فريق عظيم. يمكنك أن تتأكد أننا سنواجه اليابان بحثاً عن الفوز».
وظهرت علامات الإحباط على لاعبي المنتخب الإسباني.
ولكن لويس إنريكي شعر أن ألمانيا كانت تستحق الحصول على نقطة، رغم أنه يعتقد أيضاً أن المنتخب الإسباني أهدر العديد من الفرص السهلة، التي كانت كفيلة بإنهاء المباراة قبل أن يسجل فولكروج هدف التعادل.
وقال: «نعم هذا هو الشعور الذي شعرت به من اللاعبين، إنهم حزينون بعض الشيء. ولكن كان من الممكن أن نخسر أيضا... يمكنني اعتبار أن النتيجة عادلة».
ويلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الياباني يوم الخميس، وهو يعلم أن الفوز سيمنحه صدارة المجموعة، بينما يلعب المنتخب الألماني مع كوستاريكا في التوقيت نفسه، وهو يحلم بأن يخرج من قاع الترتيب لاحتلال أحد المركزين المؤهلين لدور ال16.

لويس إنريكي
ألفارو موراتا
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