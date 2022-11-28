فليك: المهم أن العقلية كانت موجودة

الدوحة (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أثنى هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، على عقلية فريقه، وأعرب عن تفاؤله رغم أن مصير فريقه في المونديال لم يعد بأيديهم، بعد التعادل 1/1 مع المنتخب الإسباني.

كان المنتخب الإسباني تقدم بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 62، قبل أن يسجل نيكلاس فولكروج هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 83، ليحصد المنتخب الألماني أول نقطة له في النسخة الحالية من البطولة.

وبعد الخسارة من اليابان 1/ 2 في الجولة الافتتاحية، فشل المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات، في تحقيق الفوز في أول مباراتين في المونديال للمرة الأولى.

ويجب على المنتخب الألماني أن يفوز على كوستاريكا في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة، ليبقي على فرصه في التأهل لدور الـ16، بينما يأمل أن يفشل المنتخب الياباني في الفوز على نظيره الإسباني.

وقال فليك في حديثه لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة: «الفريق حافظ على مستوى رائع. أنا راض للغاية بالعقلية وعمل الفريق اليوم. كانت هذه مباراة على أعلى مستوى».

وأضاف: «هذه هي الأشياء التي نريد أن نراها من هذا الفريق، ولكن كانت هذه هي الخطوة الأولى. نريد رؤية المزيد في المباراة المقبلة وأن نقوم بتهيئة الظروف للمضي قدماً».

وأردف: «إسبانيا فريق عظيم ولديه العديد من اللاعبين الشباب، وبعض اللاعبين الذين يمتلكون الخبرة، في الناحية الفنية هم دقيقون للغاية. بدأوا المباراة بشكل جيد، ولكننا ضغطنا عليهم».

وأكد: «كنا قادرين أيضاً على الدفاع بشكل جيد، بكل قوة. ولكن هذا منافس يلعب بحرية كبيرة وجودة عظيمة، من الصعب الدفاع أمامهم، يجب أن نواصل عملنا على هذا الأمر وأن نحسن من دفاعنا».

وأكمل: «ولكن الأهم هي أن العقلية كانت موجودة. أظهروا أنهم يريدون حصد النقاط، وصنعوا فرصاً للتسجيل، وهذا ما فعلناه، لذلك نحن أكثر من راضين عن النتيجة».

ويهدف المنتخب الألماني لتفادي الخروج من دور المجموعات من المونديال للمرة الثانية على التوالي، خاصة أنه ودع مونديال روسيا قبل أربع سنوات من دور المجموعات.

ولكن فليك يبقى متفائلاً، ويعتقد أن تكرار إظهار نفس الشخصية التي ظهرت أمام إسبانيا سيجعل فريقه يسير بشكل جيد في البطولة.

وقال: «في هذه المباريات، هناك أشياء لفعلها بشكل أفضل، ولكني متفائل للغاية. ربما، هذه النتيجة ستساعدنا على رفع الروح المعنوية في المستقبل. أعجبتني عقلية الفريق خلال الـ90 دقيقة وهذا ما يجب أن نظهره».