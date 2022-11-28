نظرة نوير إيجابية

الدوحة (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أعرب مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم، عن ارتياحه بشأن استمرار منتخب بلاده في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس العالم، وذلك عقب التعادل مع المنتخب الإسباني 1/1 أمس الأحد.

وتعرضت آمال المنتخب الألماني في التأهل لدور الـ16 لضربة موجعة، بعد الخسارة أمام اليابان في الجولة الأولى.

في الوقت نفسه استطاع منتخب كوستاريكا أن يعود لطريق الانتصارات بعد الخسارة صفر/ 7 أمام المنتخب الإسباني، بفوزه على منتخب اليابان 1/ صفر، لتصبح كل منتخبات المجموعة الخامسة أمامها الفرصة للتأهل لدور الـ16 في الجولة الأخيرة.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف سجله ألفارو موراتا في المباراة التي جمعت بين إسبانيا وألمانيا على استاد البيت، ولكن نيكلاس فولكروج، الذي شارك كبديل، سجل هدف التعادل للمنتخب الألماني، ليمنح فريقه أول نقطة في النسخة الحالية من المونديال.

ولكي يتأهل لدور الـ16 يجب على المنتخب الألماني، بقيادة المدرب هانسي فليك، أن يتغلب على كوستاريكا يوم الخميس المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وأن يأمل فوز المنتخب الإسباني على نظيره الياباني.

وأعرب مانويل نوير، قائد المنتخب الألماني، عن سعادته بأن الفرصة لا زالت متاحة للمنتخب الألماني لتفادي الخروج من المونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وقال نوير: «كانت مباراة صعبة أمام فريق إسباني جيد للغاية. خضنا المعركة ولم نسمح لهم بخلق العديد من الفرص طوال الـ90 دقيقة».

وأضاف: «أداؤنا الدفاعي كان مذهلاً من المقدمة للمؤخرة. التماسك الذي ظهرنا به صعب على إسبانيا تسجيل هدف. هدفهم جاء ببساطة من الجودة، ومن الصعب أن تدافع أمامهم. ومع ذلك، حافظنا على ثقتنا بأنفسنا».

وأضاف: «الأهم أن فرصنا في التأهل ما زالت قائمة. الشيء الذي يمكننا التأثير فيه هو حصد النقاط الثلاثة أمام كوستاريكا».

وشارك فولكروج في أول مباراة كاملة مع المنتخب الألماني مطلع هذا الشهر، وسجل أول هدف تنافسي مع المنتخب الألماني بعد مشاركته كبديل، بعد أن انضم لقائمة المنتخب المشاركة في المونديال في وقت متأخر.

وقال مهاجم فيردر بريمن البالغ من العمر 29 عاماً: «كنا عازمين على الخروج بنتيجة جيدة من هذه المباراة، وكان هذا مهماً لرفع ثقتنا».

وأضاف: «مازال لدينا مساحة للتطور. لسنا بحاجة للشعور بالحماس لدرجة لا يمكن التحكم بها، ولكن يمكننا الدخول في المباراة الأخيرة على أمل أن بإمكاننا العبور للدور التالي».