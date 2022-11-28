مانشستر يونايتد يتقدم مزاد جاكبو

الدوحة (أ ف ب)

كان انتقال المهاجم الهولندي الشاب كودي جاكبو إلى الدوري الإنجليزي شبه حتمي، حتى قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، لكن الأداء الذي يقدّمه حتى الآن في مونديال قطر، قد يعني أن أيندهوفن سيرفع سعر لاعبه المطلوب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سجل ابن الـ23 عامًا هدفًا في كل من المباراتين الأولين لهولندا في كأس العالم، رأسية افتتح بها التسجيل في الفوز المتأخر 2-0 على السنغال، وتسديدة يسارية رائعة من مشارف المنطقة خلال التعادل 1-1 مع الإكوادور.

بفضل المساهمة القيّمة من جاكبو، تقترب "الطواحين" من بلوغ الدور الثاني في مونديال قطر، إذ هي بحاجة إلى نقطة من مباراتها الأخيرة في المجموعة الأولى أمام قطر المضيفة، التي ودّعت العرس العالمي على أرضها.

رغم ذلك، لم يُقنع رجال المدرب لويس فان جال في أول مباراتين، إذ إن هدف جاكبو في الدقيقة السادسة ضد الإكوادور جاء من التسديدة الوحيدة على المرمى لهولندا طوال المباراة.

قال زميله مدافع مانشستر سيتي الانجليزي نايثن أكيه: "قبل البطولة كان هناك الكثير من الكلام الإيجابي بشأنه وقد أظهر الآن انه لاعب شاب رائع".

وتابع "إنه شخص رائع أيضًا. يعمل جاهدًا وبإمكانكم رؤية الموهبة التي يملكها".

لن يتفاجأ مراقبو الدوري الهولندي برؤية جاكبو يلعب دورًا رئيسًا مع المنتخب البرتقالي التواق لمهاجم من الطراز الأوّل، في ظل معاناة ممفيس ديباي لاستعادة فورمته ولياقته البدنية.

يتصدّر جاكبو ترتيب الدوري الهولندي مع تسعة أهداف وفي رصيده 13 هدفًا في 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، لصالح فريق المدرب رود فان نستلروي الذي يشركه في مركز الجناح الأيسر.

يأتي ذلك بعد أن سجل 21 هدفًا مع أيندهوفن الموسم الماضي، ويتألق مع منتخب بلاده مع أربعة أهداف في آخر خمس مشاركات.

وقال فان جال هذا الأسبوع عن لاعبه الذي لعب خلف المهاجمين ستيفن بيرخفين وفنسنت يانسن ضد السنغال، والى جانب الأول ضد الاكوادور "إنه يافع ولا يزال يتطوّر ولكنه لاعب ذات موهبة كبيرة".

دوليًا، كان مؤهلاً للعب مع هولندا أو غانا أو توجو، واستدعي للمرة الأولى إلى المنتخب البرتقالي في كأس أوروبا في صيف 2021.

كان محط اهتمام في الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كشف مالك ليدز يونايتد، الإيطالي أندريا رادريتساني، عن محاولة التعاقد معه في اليوم الأخير من السوق في سبتمبر.

كما أشارت تقارير إلى أن ساوثهامبتون قدم عرضًا بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني (25.4 مليون دولار)، لكن مانشستر يونايتد، النادي الذي دربه فان جال، يبدو الآن في طليعة المنافسين للتعاقد معه مطلع 2023.

يعرف مدرب يونايتد الهولندي إريك تن هاج المهاجم جيدًا، بعد أن واجهه عدة مرات، عندما أشرف على أياكس أمستردام لسنوات.

ومع رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "أولد ترافورد"، سيكون يونايتد حريصًا على التوقيع مع مهاجم من المتوقع أن يرتفع سعره مع نهاية مونديال قطر، علمًا أن عقده مع النادي يمتد حتى 2026.