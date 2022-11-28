نجوم الغد في معرض المونديال

الدوحة(أ ف ب)

بعد أسبوع من المنافسة، ارتقى العديد من النجوم الشبان إلى مستوى التحدي في مونديال قطر 2022، مثل الإسباني جافي والهولندي كودي جاكبو والإنجليزي جود بيليجنهام والأميركي تيموثي وياه، حيث يمثلون أبرز نجوم المستقبل الذين تألقوا في انطلاق "العرس العالمي".

ويعد جافي، أصغر الهدّافين في سن الثامنة عشرة، لم يعد مغموراً مع نادي برشلونة والمنتخب الإسباني: فاز مؤخرًا بجائزة كأس كوبا التي تُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا في حفل الكرة الذهبية. لم يخيّب لاعب الوسط الآمال في المباراة الأولى لكأس العالم بتسجيله أحد الأهداف السبعة للمنتخب الإسباني ضد كوستاريكا (7-0).

بفضل تسديدة رائعة بالقدم اليمنى، ارتدت من القائم لمرمى الحارس كيلور نافاس، أصبح جافي ثالث أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ كأس العالم، خلف بيليه "17 عامًا وسبعة أشهر عام 1958" والمكسيكي مانويل روساس "1930".

وقال جافي: "حتى في أكثر أحلامي جموحًا، لم أكن لأتخيل كل هذا".

مع زميله في النادي الكتالوني بيدري، الذي أكمل عامه الـ 20 الجمعة، يجسّد جافي التركيبة الشابة والطموحة لمنتخب إسبانيا المتجدد، بعد 12 عامًا على لقبه العالمي الأول.

ويمثل وياه، الأمل الأميركي من خلال تسجيله في المباراة الأولى للولايات المتحدة ضد ويلز (1-1)، حقق تيموثي وياه شيئًا لم يفعله والده الأسطورة جورج، الفائز بالكرة الذهبية عام 1995 وحالياً رئيس ليبيريا: المشاركة والتسجيل في كأس العالم.

سجّل مهاجم ليل الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا أمام أعين والده، مهاجم ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، الهدف الوحيد حتى اللحظة للمنتخب الأميركي في المونديال القطري. إذ انتهت مباراته الثانية بالتعادل دون أهداف أمام إنجلترا، وبات يمكن لمنتخب "العم سام" التفكير جديًا بالتأهل لدور الـ16 عندما يواجه إيران في مباراة حاسمة للطرفين.

وقال وياه الابن، صاحب الأربعة أهداف مع الولايات المتحدة في 27 مباراة دولية، لكنه سجل لأول مرة هذا الموسم إذ لا يزال دون أهداف في ست مباريات في الدوري الفرنسي مع ليل - "إنه شعور رائع. أعتقد أن والدي يعيش هذه اللحظة من خلالي".

ويعد جاكبو، "القطار السريع" لأيندهوفن وهولندا رغم أن منتخب بلاده لم يرتق بعد إلى طموحات جمهوره حتى اللحظة في كأس العالم من حيث الأداء، لكن مهاجمه كودي جاكبو يؤكد الوعود التي رافقته عند وصوله إلى قطر. ولاعب أيندهوفن الحالي هو أفضل هدّاف (تسعة أهداف) وأفضل ممرر (12 تمريرة حاسمة) في الدوري الهولندي.

لم تمر مباراتا هولندا في قطر دون أن يلاحظ أحد حضوره القوي والذي من الممكن أن يجذب الأندية خارج الحدود الهولندية.

قام المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا بافتتاح التسجيل أولاً برأسية في نهاية المباراة ضد السنغال (2-0)، ثم سجل من تسديدة جميلة من اليسار، كانت الوحيدة على المرمى للمنتخب الهولندي ضد الإكوادور (1-1).

وفيما ينتظر المنتخب الهولندي عودة ممفيس ديباي إلى تشكيلته، سيحتاج لويس فان خال إلى مستوى عالٍ من جاكبو ورفاقه لضمان التأهل الثلاثاء.

ويرى الإنجليز في بيلينجهام الأمير الصغير أنه قدم أيضًا ظهوراً ناجحاً في كأس العالم مع إنجلترا بتسجيله في مرمى إيران (6-2) في الافتتاح، مؤكداً أنه بالفعل، في التاسعة عشرة من عمره، قيمة ضرورية للأسود الثلاثة.

يبدو لاعب دورتموند الألماني الثمين، كلاعب الوسط الذي تحتاجه إنجلترا منذ زمن في سعيها الدائم لإحراز أول ألقابها في كأس العالم منذ 1966.

واجه بيلينجهام أمام الولايات المتحدة (0-0) الجمعة، مشاكل عدّة في التحرك حيث تم تحييده جيدًا من قبل الأميركيين في مباراة تعامل معها الإنكليز بحذر شديد. أظهرت هذه المواجهة على أي حال أنه لا يزال لديه مجال للتحسين.

وفي قطر أيضًا، تتجه الأنظار عن كثب الى بزوغ نجم لاعب آخر سبق أن مثل منتخب انجلترا للشباب، لكنه يرتدي الآن قميص المنتخب الألماني، البلد الذي ولد فيه: إنه جمال موسيالا، البالغ من العمر 19 عامًا.

يستمر موسيالا في التألق مع بايرن ميونيخ الألماني، لكن كأس العالم بدأت بصورة باهتة لـ "المانشافت" من خلال الخسارة المرّة أمام اليابان (1-2)، قبل أن يتجنب الكارثة ويحقق نتيجة جيدة مع إسبانيا (1-1) الأحد.