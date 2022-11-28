23 ميدالية جديدة لمنتخبنا في «عالمية» أصحاب الهمم بالبرتغال

معتز بكر (لشبونة)



حقق لاعبو منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم 23 ميدالية جديدة في اليوم الثاني للألعاب العالميّة للإعاقة الحركيّة والبتر «IWAS» عبارة عن «9 ذهبيات، 8 فضيات و6 برونزيات» وجاءت الميداليات الجديدة في ألعاب القوى ورفعات القوّة والسباحة.

وحصل عبد الله الغافري لاعب منتخب السباحة على الميدالية البرونزية في سباق 50م حرّة كأول من يصعد على منصّات التتويج من بين أعضاء المنتخب الوطني في اليوم الثاني، كما واصل أبطالنا في ألعاب القوى سيطرتهم على المنافسات ونال يحي البلوشي ذهبيّة سباق 200م فئة T46، ثم عادت عائشة الخالدي لتحصد ذهبيّة رمي القرص فئة F33، وفاز بطلنا احمد نواد بذهبيّة سباق 200م فئتي T54/T34 بالإضافة إلى ذهبيّة 1500م فئتي T34/54، كما واصلت مريم الزيودي سيطرتها بحصد ذهبيّة منافسات رمي الرمح لفئات F37/40/44/46/64، وحقّق بدر الحوسني صدارة سباق 1500م والذهبية لفئة T52/54، كما حصل عبد الله مسباحي على ذهبيّة رمي القرص لفئة F54.

واستمرّ حصد الذهب لعناصر المنتخب الوطني لرفعات القوّة حيث حصل زايد الأنصاري على ذهبيّة وزن تحت 80 كجم كما نال برونزيّة نفس الوزن لفئة «Elite»، واستطاعت موزة الزيودي إضافة ميدالية ذهبيّة في وزن تحت 55كجم بأفضل رفعه في البطولة بوزن 70كجم.

وأضاف لاعبي منتخبنا الوطني تسع فضيات لسجلات إنجازاتهم عن طريق ذكرى الكعبي في رمي القرص فئة F32، وسارة الجنيبي في رمي القرص فئة F33، بدر الحوسني في سباق 200م فئات T34/51/53/54، محمد الشحّي بفضيّتي سباق 200م فئتيّ T34/54 وسباق 1500م فئتيّT34/54، أحمد الحوسني في رمي القرص فئة F33 ومريم المطروشي في رمي الرمح لفئات F37/40/44/46/64. كما حصد أحمد البلوشي فضيّة رفعات القوة للوزن المفتوح.

وحقق برونزيات ألعاب القوى كل من محمد المزروعي، نوره الكتبي، شيخة المازمي وثريّا الزعابي.

وصرّح اللاعب بدر الحوسني بأنّ المنافسة كانت قويّة للغاية في سباق 1500م نظراً لحاجتنا للحصول على نقاط تحسم الفوارق بين الفئات الأقل في نفس المسابقة ممّا يكسب السباق إيقاعا أسرع يتطلب التعاون فيما بين لاعبي المنتخب للتتويج بالسباق وهذا ما حدث بالفعل.

وعبّرت لاعبة منتخب ألعاب القوى مريم المطروشي عن سعادتها بالصعود على منصات التتويج في رياضتيّ دفع الجلّة ورمي الرمح على الرغم من صعوبة المنافسة بسبب الدمج ولكنها اثبتت وجودها في البطولة بفضل الإعداد القويّ فيما قبل السفر للبرتغال عن طريق إقامة معسكر داخلي استمرت فيه التدريبات على فترتين صباحيّة ومسائيّة.

وعن المرحلة ما بعد البطولة قالت مريم المطروشي أن الاستعدادات ستتواصل لخوض منافسات بطولة فزّاع الدولية التي تأخذ أهميّتها كونها مؤهلة لدورة ألعاب «باريس 2024»، كما أوضحت اللاعبة أن أكبر التحديّات التي تواجهها والكثير من زملاؤها اللاعبين هو التفرّغ لممارسة الرياضة والتوفيق فيما بين العمل والتدريب والمعسكرات وخوض البطولات.