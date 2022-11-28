الفجيرة يحرز لقب بطولة اليوم الوطني للجودو



الفجيرة (الاتحاد)

توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية لفئة الشباب للجودو بلقب بطولة اليوم الوطني الـ 51 التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بصالة نادي اتحاد كلباء وبرعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد وشهدت مشاركة 180 لاعباً من مختلف فرق الجودو على مستوى الدولة من مواطنين ومقيمين ابتهاجا بتلك المناسبة الغالية السعيدة.

شهدت البطولة الاحتفالية تتويج فريق الفجيرة برصيد 6 ميداليات عبارة عن "3 ذهبيات" و3 فضيات، وفي المركز الثاني حل فريق نادي اتحاد كلباء برصيد 8 ميداليات منها ذهبيتين وفضية و5 ميداليات برونزية، وحل ثالثا فريق نادي خورفكان برصيد 3 ميداليات منها ذهبية وفضيتين. وعلي مستوى الميداليات الذهبية للفردي فقد تم توزيع 7 ميداليات كانت من نصيب كل من اللاعب يزن مرشد (الفجيرة) الفائز بذهبية وزن تحت 60 كجم، ونال ذهبية وزن تحت 66 كجم لاعب اتحاد كلباء احمد جاسم، وفاز بذهبية وزن تحت 73 كجم لاعب الفجيرة سعيد النقبي، وحقق ذهبية وزن تحت 81 كجم سلطان الهوتي (الفجيرة)، وفاز بذهبية وزن تحت 90 كجم حمد احمد (خورفكان) وذهبية وزن تحت 100 كجم اللاعب ادجارس رافلس من (اكاديمية ماثادورا- دبي) وفي وزن فوق 100 كجم فاز لاعب كلباء عبدالله شادي بالميدالية الذهبية.

وفي ختام الاحتفال توج الفائزين محمد جاسم السجواني امين السر العام المساعد للاتحاد المصارعة والجودو وعيسى بن هويدن عضو الاتحاد رئيس لجنة اندية المنطقة الشرقية والشمالية، بجانب المستشار عمر حسن بن حنيفة رئيس اللجنة المؤقتة لنادي اتحاد كلباء، وعبد الله زينل المشرف العام على الألعاب في نادي خور فكان بتتويج الأندية الفائزة بالمراكز الأولى وأصحاب المراكز الثلاثة على مستوى الفردي وتم تبادل الدروع التذكارية مسكا للاحتفالية.