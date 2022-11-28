5 معايير لحسم تأهل «المنتخبات المتساوية» في المونديال

أنور إبراهيم (القاهرة)

تباينت آراء الصحف والمواقع الرياضية وشبكات الإذاعة والتلفزيون بشأن ترتيب المعايير، التي يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد المنتخب المتأهل من دور المجموعات إلى دور الـ 16، من بين المنتخبات المشاركة في مونديال قطر.

وإذا كانت معظم وسائل الإعلام قد اتفقت على أن فارق الأهداف هو المعيارالأول الأساسي للاختيار بين منتخبين تساويا في عدد النقاط، فإن أي منها لم يحدد على وجه الدقة باقي المعايير في حالة تساوي منتخبين في المعيار الأول وهو فارق الأهداف.

وكان لشبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» السبق في تحديد المعايير الخمسة المتتالية التي يستند إليها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عند تحديد المنتخب المتأهل بين منتخبين متساويين أو أكثر.

وبعيداً عن المعيار الأول «فارق الأهداف»، هناك 4 معايير أخرى متتالية تحكم هذا الأمر، وهى على الترتيب المنتخب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف «المعيارالثاني» وفي حالة التساوي، يأتي «المعيار الثالث» وهو المواجهات المباشرة بين المنتخبين، وإذا تساوى منتخبان أو أكثر في كل ذلك، تنتقل اللجنة المنظمة للبطولة إلى المعيار الرابع وهو «اللعب النظيف»، أي أقل منتخب بين المنتخبين حصولاً على بطاقات صفراء أو حمراء، وفي حالة التساوي في هذا المعيار أيضاً، فلا سبيل سوى اللجوء إلى القرعة من قبل الفيفا.