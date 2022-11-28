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منتخب إنجلترا للكريكيت يطمئن على تحضيراته في أبوظبي

منتخب إنجلترا للكريكيت يطمئن على تحضيراته في أبوظبي
28 نوفمبر 2022 13:00

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم منتخب إنجلترا «تيست» كريكيت استعداداته لمواجهة باكستان، من خلال معسكر الكرة الحمراء، الذي أقيم لمدة 7 أيام على ملاعب «أبوظبي كريكيت سبورتس هب».
نجح منتخب إنجلترا في إقامة معسكر تدريبي قوي، في أفضل المرافق العالمية متعددة الأغراض للمنافسات والتدريب في أبوظبي، وهو الأمر الذي يُعد بمثابة مؤشر قوي عن عودة المنتخب الإنجليزي التاريخية إلى باكستان بعد غياب دام 17 عاماً.
كما منح المعسكر التدريبي الذي أقيم في «أبوظبي كريكيت سبورتس هب»، اللاعب بين ستوكس قائد منتخب إنجلترا، والمدرب بريندون ماكولوم، الفرصة للارتقاء بفريقهم بعد أشهر قليلة لا تُنسى في تاريخ رياضة الكريكيت الإنجليزية.
حيث نجح كلًا من ستوكس ومكولوم عقب توليهما قيادة وتدريب منتخب إنجلترا «تيست» كريكيت الصيف الماضي، في قيادة ثورة الكرة الحمراء خلال مواجهاتهم أمام نيوزلندا والهند وجنوب أفريقيا.
وقال ستوكس على هامش تواجده في ملعب التسامح البيضاوي، الذي استضاف المباراة الودية بين منتخب إنجلترا ونظيره ليونز: «كنا محظوظين للغاية حيث أُتيحت لنا الفرصة للتواجد في أبوظبي، والتمتع بالمرافق العالمية التي يحتويها «أبوظبي كريكت سبورتس هب»، وذلك قبل التوجه إلى باكستان لخوض سلسلة المباريات الرئيسية».
وتابع: «لقد كنا مُدللين للغاية، حيث تعد مرافق «أبوظبي كريكيت سبورتس هب» واحدة من أفضل المرافق العالمية من حيث الجودة التي أتذكرها منذ أن كنت هنا في دولة الإمارات، وبالأخص مرافق شبكات التدريب المختلفة للتدرب على ضرب الكرة، مما ساعدنا في ممارسة التمرينات المرنة وخوض التدريبات القوية، وهو ما جعل مباراتنا أمام ليونز رائعة حقاً، لذا نأمل أن نتمكن من العودة مجددًا إلى أبوظبي في المستقبل».

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