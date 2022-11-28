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«بن دري» يتفوق على «مهرة» في «عيد الاتحاد للبولو»

«بن دري» يتفوق على «مهرة» في «عيد الاتحاد للبولو»
28 نوفمبر 2022 12:30

دبي (الاتحاد)
حقق فريق بن دري الفوز على فريق مهرة 7-4، في افتتاح بطولة كأس «عيد الاتحاد» للبولو، والتي تقام ضمن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ51 للدولة، والتي تشارك فيها خمسة فرق هي بن دري ومهرة والحبتور وغنتوت وأنكورا، وتقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل.
وتشهد البطولة اليوم، مباراتان، حيث يلتقي مهرة وغنتوت والثانية تجمع بين الحبتور وأنكورا.
أما عن تفاصيل فوز بن دري على مهرة، فقد جاءت البداية قوية، حيث تقدم مهرة بهدف مبكر من ضربة جزائية من 40 ياردة إلا أن محمد بن دري أدرك التعادل لفريقه بهدف من ضربة جزائية من 60 ياردة، ليضيف فريق بن دري هدفين آخرين منهيا الشوط لمصلحته بنتيجة 3-1.
وفي الشوط الثاني زاد فريق بن دري من غلته بتسجيل هدفين آخرين لمحمد بن دري وبانيلو، وفي الشوط الثالث انحصر اللعب وسط الملعب وغاب التركيز عن معظم اللاعبين، ومع صافرة الحكم نجح فريق مهرة في إحراز هدفه الثاني عن طريق بليز، في الشوط الرابع نجح كل منهما في تسجيل هدفين لتنتهي المباراة بتقدم بن دري 7-4.

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