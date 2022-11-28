الإمارات وصيف بطولة آسيا لسباعيات الرجبي



العين (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني المركز الثاني في الجولة الأخيرة من سلسلة كأس آسيا للرجبي والتي أقيمت بملاعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف التي شارك فيها 8 منتخبنا للرجال و7 للسيدات، وجاءت الوصافة والميدالية الفضية بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام هونج كونج وهي المرة الأولى في تاريخ الرجبي الإماراتي الوصول للمباراة النهائية في جولة من جولات التصنيف الأول في القارة الصفراء.

بدأ منتخبنا مسيرته في البطولة بتحقيق إنجازين تاريخيين بالفوز على كوريا الجنوبية المصنف الثاني قاريًا وصيف بطل آسيا بالنسخة الثانية ثم على المنتخب الياباني المصنف 14 عالمياً وكلاهما لعب في أولمبياد طوكيو 2020 وكأس العالم للرجبي السباعي في كيب تاون قبل شهرين وتعادل مع المنتخب الفلبيني ليصعد منتخبنا كأول المجموعة ليلتقي منتخب الصيني ثاني المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي، ونجح في التأهل للمباراة النهائية بالفوز على الصين 26-21، إلا أنه خسر في المباراة النهائية أمام هونج كونج الذي فاز على اليابان 33-7، إلا أن منتخبنا خسر النهائي بنتيجة 5-21.

وتصدر هونج كونج ترتيب الرجال والإمارات وصيفًا واليابان ثالثاً والصين رابعًا والفلبين خامسًا وكوريا الجنوبية سادسًا وسيرلانكا سابعاً وماليزيا ثامنًا، وفى منافسات السيدات حلت الصين بالمركز الأول و اليابان وصيفًا وتايلاند ثالثًا وهونج كونج رابعًا وكازاخستان خامسًا و الفلبين سادسًا وماليزيا سابعًا.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي وقيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي ومحمد راشد الناصري المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والجولف وغانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين وعدد من الشخصيات بتتويج المنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى.

وأعرب الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد عن سعادته بتحقيق الإنجاز الأكبر لاتحاد الإمارات للرجبي منذ إشهاره عام 2009 لمنافسة كبار القارة الآسيوية وبنجاح سلسلة آسيا للرجال والسيدات التي أقيمت في أفضل الظروف والأجواء.

وقال: «اللجنة المنظمة بذلت جهوداً كبيرة في توفير كل المتطلبات للمنتخبات المشاركة والوفود وهيأت كل ما يلزم من أجل إنجاح البطولة، والجميع أشاد بالاستضافة والتنظيم الرائع على مدار يومين، وهذا ليس بغريب على دولتنا خاصة أنها تحفل برصيد مميز بالتجارب الرائعة في تنظيم البطولات والأحداث الرياضية العالمية والدولية والقارية والإقليمية، ونشكر لإدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف حسن الضيافة والتسهيلات المقدمة وأيضا جميع موظفي الاتحادين الآسيوي والإماراتي واللاعبين الذين شاركوا في تنظيم هذا الحدث الكبير».