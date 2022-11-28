مهدي عبيد: أشجع «الأفارقة» في المونديال

مراد المصري (دبي)

اعترف مهدي عبيد لاعب خورفكان، أن مشاهدة كأس العالم في غياب منتخب الجزائر أمر صعب، لكن يجب التعلم من الدرس الذي حصل من أجل العودة للمشاركة في النسخة المقبلة، وأكد أنه سيشجع كافة الفرق العربية والأفريقية في المسابقة حتى الكاميرون.

وتحدث عبيد ل «الاتحاد»، موضحاً أن كأس العالم لديه مكانة خاصة في قلوب عشاق كرة القدم، لذلك يتمنى الكل تواجد منتخب بلاده في المسابقة، وقال: لا زال الندم موجود على عدم تأهل الجزائر، لكن يجب تقبل الأمر كجزء من كرة القدم، والعمل من أجل العودة في المرة المقبلة وليس التوقف هنا، وأن نتطلع دائماً للأمام.

وفيما يتعلق بمشاركة الكاميرون في البطولة التي تأهلت على حساب الجزائر تحديداً، قال: لا أريد الحديث عن الكاميرون فهم فريق جيد والجزائر فريق جيد، والأمور انتهت، وشخصياً أشجع الفرق الأفريقية وأتمنى لها التقدم في البطولة، أما نحن يجب أن نتعلم من أخطائنا التي حصلت ونتمنى التوفيق للفرق العربية والأفريقية في المنافسات لتحقيق أفضل النتائج.

وفيما يتعلق بفرصة عودته إلى صفوف منتخب «محاربي الصحراء»، وتواصل المدرب جمال بلماضي معه، قال: مرت فترة طويلة للغاية منذ تواصل معي جمال للاطمئنان علي، لكنني دائماً أريد العودة للعب في صفوف المنتخب، وأحب اللعب لبلدي، في حال تلقيت مكالمة استدعاء من بلماضي سيكون ردي إيجابي ومن دواعي فخري أن أبرهن له على قدرتي.

واعتبر اللاعب أنه طوى صفحة النصر، ويركز حالياً على مسيرته في صفوف خورفكان، وقال: قضيت وقتا رائعا مع النصر، الأمر لم يستمر، ويجب تقبل ذلك، وحالياً كامل تركيزي ينصب على خورفكان.

وتابع: قضيت أول ستة أشهر بشكل جيد للغاية مع النصر، لكن بعد ذلك جعلتني الإصابة أغيب لفترة وأثرت على أدائي، ولسوء الحظ أخبروني أن علي الرحيل، وهذه الحياة أحياناً تمر بموسم صعب، لكن لم أشكك في نفسي، وسعيد بكل ما قمت به.

وفيما يتعلق بكيفية الحكم على مستواه واختيار النصر رحيله في نهاية المطاف، قال: لا أدري أحياناً الحكم يتم على لاعب بسبب موسم عانى فيه من الإصابة، ربما الموسم الثاني سيتحسن الأمر، لذلك لم أشكك بنفسي وأتمنى لهم التوفيق، وحالياً أشعر بالرضا عما أقدمه في صفوف خورفكان، وأريد مواصلة المضي قدماً لتحقيق أهداف الفريق في جميع المسابقات.