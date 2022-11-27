31 ميدالية إماراتية في اليوم الأول من «عالمية الكراسي المتحركة»

معتز بكر (لشبونة)

أعلن المنتخب الوطني عن حضوره الرّسمي للألعاب العالميّة «IWAS» بأروع طريقة، ومنذ اليوم الأول للمنافسات، التي تقام في لشبونة البرتغالية، بعدما أثبت أبطال الإمارات تفوّقهم بحصد الميداليات بمختلف ألوانها وفي جميع المنافسات. واستحقّ أعضاء المنتخب الوطني لقب الأبطال بعد أن افتتحوا رصيد الميداليات بـ11 ميدالية ذهبيّة و13 فضّية و7 ميداليات برونزيّة.

ومنذ الصباح توالت التهاني على بعثة منتخب الإمارات في البرتغال، والتي استمرّت حتى نهاية اليوم، ولم تنقطع بفضل صعود لاعبي المنتخب الوطني المتوالي على منصّات التتويج، ومنذ بدء المنافسات وحتّى آخر المسابقات لم يتوقّف عداد الميداليات عن الحركة، ولم يغب أبطالنا عن منصّات التتويج ورفع راية الوطن في محفل «IWAS».

وعبّر الدكتور عبد الرّزاق بني رشيد رئيس بعثة المنتخب عن سعادته الغامرة بنتائج اللاعبين واللاعبات، وخاصة الشباب منهم، وهم يصعدون واحداً تلو الآخر على منصات التتويج وخلفهم راية الإمارات ترتفع في مشهدٍ نودّ أن يتكرر في جميع البطولات والمحافل الدوليّة.

وأضاف بني رشيد أنّ تفوّق اللاعبين لم يكن من سبيل المصادفة، بل كان نتاج تركيز وجهد وتصميم شهد عليه بنفسه أثناء وقبل البطولة، كما توجّه بالشكر لمسؤولي الرياضة البارالمبية الإماراتية، على إتاحة الفرصة لهؤلاء الأبطال للمشاركة في مثل هذه الفعاليات العالمية.