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«شانتي ستار» بطل كأس حمدان بن راشد

«شانتي ستار» بطل كأس حمدان بن راشد
28 نوفمبر 2022 01:15

عصام السيد (الشارقة)

توج الجواد «شانتي ستار» لنقابة بورسلي للسباقات، بإشراف راشد بورسلي وقيادة ريتشارد مولن، بلقب الشوط الخامس والرئيسي لسباق كأس حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي أقيم أمس «الأحد» على مضمار نادي الشارقة للفروسية، وبلغت إجمالي الجوائز المالية للحفل الذي تألف من 6 أشواط، 400 ألف درهم برعاية لونجين.
وشهد فعاليات السباق الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، ومحمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، وباتريك عون ممثل لونجين، وعدد من الملاك وجمهور غفير من محبي السباقات.
وأسفرت نتائج بقية الأشواط، عن فوز «برغاش» لعلي حداد بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة راي داوسون بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، ونالت «مرام» لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة أنطونيو فريزو لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، وفاز «ايه اس قوت» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة سيف البلوشي، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، وانتزع «ايه اف محير» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة تاج أوشي جائزة الشوط الرابع لمسافة 2000 متر، وحلق الجواد «أي أس أبوموسى» لعبيد علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة أنطونيو فريزو «ثنائية» بلقب الشوط السادس والختامي لمسافة 1700 متر.

حمدان بن راشد
نادي الشارقة للفروسية
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