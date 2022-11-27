دبا الحصن يتمسك بصدارة دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

تمسك دبا الحصن بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، للجولة الثانية على التوالي، بالفوز على ضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، في ختام مباريات «الجولة 12»، والتي شهدت تغلب حتا «الوصيف» على ضيفه مصفوت 3-1، والإمارات على مسافي 3-0، فيما فاجأ جلف أف سي ضيفه الحمرية بالفوز 2-1.

وسجل جيلمار دا سيلفا في الدقيقة 5، وباولو هنريقو في الدقيقة 57، هدفي الحصن، مقابل هدف لضيفه الجزيرة الحمراء بواسطة «البديل» علي صنقور في الدقيقة 95، ليرفع الفائز رصيده إلى 24 نقطة، في صدارة الترتيب، مقابل 21 نقطة للجزيرة الحمراء المتراجع إلى المركز الثالث.