«غزر» تكسب كأس «اللقايا الأبكار».. و«جلمود» بطل «الجعدان»

عبدالله عامر (الوثبة)

تواصلت، أمس «الأحد»، ولليوم الثالث على التوالي، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة، التي تقام بميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد التراثي، أشواط الرموز الرئيسة لسن اللقايا التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن.

وتنافست المطايا على 8 رموز رئيسة في الأشواط الثمانية الأولى من أجل نيل الناموس والجوائز المالية القيمة التي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان.

وتألق شعار محمد سلطان مرخان الكتبي في منافسات اللقايا، بعد أن انتزع 3 رموز غالية وسط منافسة شديدة من جميع الشعارات.

وتوجت «غزر» لمحمد سلطان مرخان الكتبي بأول الرموز، بعد أن حلقت بكأس اللقايا الأبكار المفتوح في الشوط الأول، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7:18:1 دقيقة، متفوقة على «بلشة» لعاطف عطيه القرشي التي حلت في المركز الثاني، والعاصمة لمانع علي حماد الشامسي التي جاءت في المركز الثالث.

وكرر نفس الشعار الفوز في الشوط الثاني عن طريق «جلمود»، الذي حلق ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح في الشوط الثاني بتوقيت 7:20:7 دقيقة، ليخطف الناموس الأغلى، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بينما شهد الشوط الثالث المخصص للقايا الأبكار المحليات فوز «مودة» بالكأس ومليون درهم بعد أن احتلت المركز الأول بتوقيت 7:22:3 دقيقة، متفوقة على «أثير» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و«إنجاز» لمحمد عتيق زيتون المهيري.

وفي الشوط الرابع المخصص للقايا الجعدان المحليات، جاء «نهاب» لمظفر محمد العامري في المركز الأول، محلقاً بشداد الشوط و800 ألف درهم بعد أن أنهى السباق في 7:21:8 دقيقة، بينما جاء ثانياً «مكفي» لنشمي حمد متعب العامري، وفي المركز الثالث «ربدان» لأحمد قناص العامري.

وانتقلت المنافسات إلى فئة الإنتاج، والتي خصصت لها اللجنة المنظمة أربعة رموز، إذ عاد شعار محمد سلطان مرخان الكتبي ليتوج بكأس اللقايا الأبكار المحليات الإنتاج عن طريق «إثارة»، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعدما عبرت خط النهاية بتوقيت قدره 7:17:4 دقيقة، محققة أفضل توقيت زمني في سن اللقايا.

وشهد الشوط السادس فوز «كفو» لأحمد بالحزمي قناص العامري ببندقية الجعدان المحليات الإنتاج بتوقيت 7:26:3 دقيقة، متفوقاً على «الرمادي» محمد عتيق زيتون المهيري الذي حل في المركز الثاني، و«داغر» محمد خليفة الشامسي الذي أنهى الشوط في المركز الثالث.

وتألق شعار منصور سعيد سالمين المنصوري في سباقات أبناء القبائل في مهرجانات الهجن بعد أن فاز بكأس اللقايا الأبكار المهجنات الإنتاج، إضافة إلى مليون درهم، وذلك عن طريق «لبه» التي أنهت الشوط السابع في المركز الأول بتوقيت 7:23:2 دقيقة بعد منافسة قوية مع «الداعسه» لسالم سعيد منانه التي جاءت ثانية بفارق جزء واحد من الثانية عن صاحبة المركز الأول، وثالثة «الشايبة» لعبد الله سعيد الغفلي.

واختتم «والم» لعامر محمد زايد المنصوري رموز اللقايا بفوزه بشداد اللقايا الجعدان المهجنات الإنتاج، إضافة إلى 800 ألف درهم في الشوط الرئيس الثامن، إذ أنهى مسافة السباق في 7:23:9 دقيقة، فيما جاء ثانياً «ضاري» لعمر سالم الغفلي، وثالثاً «ملبي» لعوض محمد بالكيله العامري.

وتقام اليوم، منافسات سن الإيذاع عبر إقامة 34 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 في الفترة المسائية تتضمن 8 رموز للإيذاع.