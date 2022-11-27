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البرطماني: «القادمون من الخلف» يخطفون الأضواء في التحديات

البرطماني: «القادمون من الخلف» يخطفون الأضواء في التحديات
28 نوفمبر 2022 01:15

الوثبة (الاتحاد)

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أكد سعيد البرطماني محلل سباقات الهجن، أن سباقات الرموز في اليوم الثالث لمهرجان زايد التراثي شهدت تنافساً قوياً بين نخب المطايا، وحماساً جماهيرياً، وبرزت قوة المطايا القادمة من الخلف في الأمتار الأخيرة بصورة لافتة، وخطفت الأنظار والمراكز الأولى، لتهدي ملاكها الرموز القيمة، ونجحت مطايا محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان في حصد رمزين، والحصول على المركز الثاني في شوط ثالث.
وقال: في الشوط الأول نجحت «غزر» لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان في الحفاظ على الصدارة، وفلتت من محاولات الحصار التي سعت المطايات الأخرى على فرضها عليها، لتتقدم بسلاسة نحو خط النهاية، وتكرر المشهد في الشوط الثاني عندما تمكن «جلمود» من حصد الصدارة رغم المنافسة الشرسة التي أظهرتها مطايا المقدمة.
وأضاف: في الشوط الثالث حسمت «مودة» لمانع بن علي بن محمد الشامسي الصدارة بالاندفاع القوي في الأمتار الأخيرة لتحلق بالرمز عن جدارة.
وأوضح البرطماني «أن الشوط الرابع شهد منافسة مثيرة بين مطايا المقدمة، ونجح «نهاب» لمطر بن محمد العامري في خطف المركز الأول، والتوقيت الأفضل بالصمود في الأمتار الأخيرة، وباندفاع تلقائي سلس».
وتابع: في أول أشواط الإنتاج، وهو الشوط الخامس، قالت «إثارة» لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان كلمتها بالصمود والاندفاع في الوقت المناسب عندما تقدمت من الخلف إلى الأمام بسرعة عالية لتتصدر المشهد في الأمتار الأخيرة، وفي الشوط السادس قدم «كفو» لأحمد بن حزمي بن قناص العامري عرضاً رائعاً، واقتنص الفوز بقوة تحمله الكبيرة.
وقال: في الشوط السابع قدمت المطايا أداءً مثيراً وحسمته «لبه» لمنصور بن سعيد بن سالمين المنصوري بالأداء المتوازن والقوي في الأمتار الأخيرة، كما نجح «والم» المرشح في في الشوط الثامن في إحراز المركز الأول بامكانياته العالية، التي منحته توسيع الفارق عن أقرب المنافسين.

الهجن
سعيد البرطماني
سباقات الهجن
مهرجان زايد التراثي
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