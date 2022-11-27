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«ثقة» تتفوق وتكسب أول أشواط «الصباحية»

«ثقة» تتفوق وتكسب أول أشواط «الصباحية»
28 نوفمبر 2022 01:15

الوثبة (الاتحاد)

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في أشواط الفترة الصباحية تصدرت «ثقة» لمحمد سلطان مطر بن مرخان مراحل الشوط الأول لفئة «اللقايا الأبكار»، في افتتاح منافسات اليوم الثالث لجائزة زايد الكبرى، والتي أقيمت صباح أمس، لمسافة 5 كلم، وفازت «ثقة» بزمن قدره 7:27:3 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «صبا» لعامر محمد بن زايد المنصوري، بزمن قدره 7:30:0 دقيقة، وانتصر «مجد» لسعيد بن هويمل العامري في الشوط الثالث وأول أشواط الجعدان، بزمن قدره 7:29:8، وفي الشوط الرابع انتزع «مشغل» لأحمد سيف بن سالم النيادي الصدارة، بزمن قدره 7:23:5دقيقة، وفازت «وضحى» لعلي عبدالله الشامسي، بخامس الأشواط في زمن قدره 7:31:8 دقيقة.
وكسبت «النايفة» لعامر محمد بن زايد المنصوري ناموس الشوط السادس بزمن قدره 7:27:1 دقيقة، وطار «فزاع» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بناموس الشوط السابع بزمن قدره 7:26:0 دقيقة، وفاز«زاهي» لعلي راشد بالضبعية الكتبي بالمركز الأول في الشوط الثامن في زمن قدره 7:27:6، وتصدرت «متعبة» لأحمد محمد بالعوضي المنهالي الشوط التاسع بزمن قدره 7:31:0 دقيقة، وحلقت «مزنة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بناموس عاشر أشواط الفترة الصباحية في زمن قدره 3:29:1 دقيقة.
وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر حتى العشرين عن فوز «فلك» لخليفة عبدالله بن ياعد الحميري، و«بشارة» لمحمد راشد بن عصيان المنصوري، و«شاهين» لعزيز سعيد بن سلطان الجحافي، و«تحية» لمانع محمد صالح آل رزق، و«نوف» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، و«الديب» لمطر سعيد بودعي الزعابي، و«الفارس» لسعيد سهيل بن دليوي الكتبي (أفضل توقيت)، و«مشغلة» لسلطان خليفة بن زاهرة الخييلي، و«راهية» لعيد بن سالم الخن العفاري.

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