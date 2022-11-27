شيرينه الفلاسي تُحلق بكأس اليوم الوطني للقدرة

عصام السيد ومحمد حسن (الوثبة)

توجت الفارسة شيرينه الفلاسي على صهوة «سيرافينو» لإسطبلات «المغاوير»، بطلة للنسخة الـ17 لسباق كأس اليوم الوطني للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي نظمته اليوم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأهدت الفارسة شيرينه الفلاسي إسطبلات «المغاوير»، العائدة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اللقب الأول في هذه البطولة لتنضم إلى السجل الذهبي.

أقيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51، وشهد السباق مشاركة 243 فارساً وفارسة.

وقامت القرية بتنظيم كأس اليوم الوطني، بالتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، وتم رصد جوائز مالية مغرية للفائزين والمتوجين.

ويعتبر سباق كأس اليوم الوطني، من أهم البطولات في الروزنامة، ويحظى باهتمام الفرسان والمدربين الذين يتطلعون لوضع بصماتهم في سجل البطولة.

وشهد السباق في بدايته سيطرة مطلقة للفارس إبراهيم سبيل، الذي تصدر المراحل الثلاث الأولى رغم المطاردة الشرسة من بقية فرسان الصدارة، لكن الأمور تغيرت مع المرحلة الأخيرة بعد تقدم كل من الفارسة شيرينه الفلاسي، والفارس منصور خميس.

ونجحت الفارسة شيرينه التي تدرجت إلى المركز الثالث في المرحلتين الثانية والثالثة، في القفز للصدارة في آخر كيلومترات من المرحلة الرابعة والأخيرة، وحاول الفارس منصور خميس اللحاق بها لكنها وسعت الفارق لتصل أولاً لخط النهاية.

وقطعت البطلة مراحل السباق بزمن إجمالي قدره (4:05:47) ساعة، وبمعدل سرعة بلغ (29.29) كلم في الساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس منصور خميس محمد على صهوة الفرس «أميرة» لإسطبلات (F3) وسجل زمناً قدره (4:06:34) ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.20 كلم/ ساعة في حين حل في المركز الثالث الفارس إبراهيم علي سبيل على صهوة «شا شهم» لإسطبلات الوثبة، وسجل زمناً قدره (4:07:22) ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.11 كلم/ ساعة.

وتوج مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وضافي المري نائب مدير نادي قطر للقدرة والتحمل الفائزين في السباق الكبير.

الحضرمي يشيد بالإقبال الكبير

أشاد محمد الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بالروح العالية التي خاض بها المشاركون في سباق اليوم الوطني، والتزام الجميع بالضوابط واللوائح والإرشادات الخاصة بالسباق.

وهنأ الحضرمي البطل والفرسان الحاصلين على المراكز الأولى في الترتيب، مشيداً بالإقبال الكبير على المشاركة التي وصلت إلى 243 فارساً وفارسة. وأضاف: تعاون الجميع مع فريق عمل تنظيم السباق قاد إلى النجاح الكبير الذي حققه الحدث، مشيراً إلى سعادة الجميع بالسباق الذي يتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51.

البطلة تهدي الفوز إلى هزاع بن زايد

أهدت الفارسة شيرينه الفلاسي لقب كأس اليوم الوطني إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وقالت: سعادتي كبيرة بهذا الإنجاز الرائع الذي يأتي في النسخة الـ17 لهذه البطولة، التي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51، وهذه مناسبة غالية وأعتز بأن أسجل هذا الانتصار وسط هذا الزخم الكبير.

وأضافت: السباق جاء سريعاً وشهد منافسة كبيرة من أجل نيل شرف التتويج، وقد نفذت تعليمات المدرب خلال كل المراحل والتي جاءت مواكبة لمجريات السباق ومنحتني هذا التتويج.

العامري: تعبير صادق عن مكانة السباق

توجه مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، على دعمه الكبير واهتمامه المتواصل بتطوير القرية واستضافة أكبر السباقات في كل موسم.

وعبر العامري عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للفرسان والفارسات في سباق اليوم الوطني، مشيراً إلى أن هذا التواجد الكبير في الحدث، هو تعبير صادق عن مكانة السباق وقيمته خاصة وأنه يتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51.

وقال: نهنئ البطل وأصحاب المراكز الأولى على نجاحهم وتسجيل أسمائهم في القائمة الذهبية للأبطال، متوجهاً بالشكر لكل من شارك في السباق، وساهم في إخراجه في أفضل صورة مؤكداً أن القرية جاهزة لاستضافة وتنظيم كل سباقات الموسم، مشيداً بالتزام الجميع بالضوابط الخاصة بالسباق.