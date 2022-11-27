الأرجنتين والمكسيك.. أعلى نسبة حضور جماهيري

رضا سليم (دبي)

خطفت مباراة الأرجنتين والمكسيك الأضواء، ليس فقط بعودة «التانجو» بالفوز على المكسيك 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بعد خسارته أمام السعودية في الافتتاح، بل أيضاً كون المباراة سجلت رقماً قياسياً في الحضور الجماهيري بملعب لوسيل، وهي أعلى نسبة حضور في كل المباريات حتى الآن.

وأظهرت الشاشة الرئيسية لملعب لوسيل، أن مباراة الأرجنتين والمكسيك حضرها 88966 ألف متفرج، وتجاوز هذا الرقم الحضور الجماهيري لمباراة البرازيل وصربيا، التي أقيمت على نفس الملعب، الخميس الماضي، وحضرها 88103 متفرجين .

ودخل الحضور الجماهيري في هذه المباراة قائمة الأرقام القياسية في تاريخ المونديال، حيث جاء في المركز الثاني بعد مباراة نهائي نسخة 1994 في أميركا، والتي حضرها 94.194 ألف متفرج، وهو ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم على حسابه الرسمي في «تويتر».

كان «الفيفا» قد أعلن عن أن مبيعات تذاكر المونديال قد تجاوزت 3 ملايين تذكرة، في حين بلغت نسبة الحضور الجماهيري 94% بعد الجولة الأولى.