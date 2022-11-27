«زلزال» على قمة «دبي للشراعية 22 قدماً»

دبي (الاتحاد)

تُوج القارب «زلزال 125» لمالكه مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة ابنه النوخذة عبدالله بطلاً لمنافسات فئة الشباب في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي).

وشهد السباق الكبير تألق طاقم القارب الفهد 79 لمالكه منصور جاسم معيوف وبقيادة محمد جاسم معيوف، والذي نجح في التفوق على جميع القوارب المشاركة في منافسات فئة الناشئين تحت 16 عاماً بعد صراع مع أصحاب الصدارة في مختلف المراحل.

وحقق السباق الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ جميرا نجاحاً فنياً، بمشاركة ما يزيد على 30 قارباً تنافست على ناموس فئتي الشباب تحت 21 سنة والناشئين تحت 16 سنة في مسار امتد لمسافة 5 أميال بحرية.

وأظهر النواخذة والبحارة الشباب والناشئون المشاركون في السباق قدرات متميزة، خاصة في طريقة التعامل مع ظروف السباق وتغيير سرعات الرياح طوال مساره من خلال التوقع الصحيح في اختيار المكان والمهارة المكتسبة في تحرك القارب نحو خط النهاية.