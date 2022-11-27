منتخبنا يفوز على كوريا واليابان في «آسيوية الرجبي»



العين (الاتحاد)



حقق منتخبنا للرجبي فوزين تاريخيين على كوريا الجنوبية واليابان، في افتتاح مباريات الجولة الختامية من سلسلة كأس آسيا لسباعيات الرجبي، المقامة بنادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة 8 منتخبات للرجال و7 منتخبات للسيدات.

ونجح منتخبنا في الفوز على كوريا الجنوبية وصيف بطل آسيا بالنسخة الثانية بنتيجة 21-15 في منافسات الرجال في مباراة قوية ومثيرة حتى آخر ثانية، وعاد منتخبنا ليحقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على اليابان المنصف رقم 14 عالمياً بنتيجة 28-26، في واحدة من أقوى مباريات البطولة، فيما تعادل منتخبنا مع الفلبين 14-14، ليصعد للدور نصف النهائي في صدارة المجموعة الثانية ويلتقي منتخب الصين ثاني المجموعة الأولى، وفي حالة الفوز يلعب على المباراة النهائية للبطولة.

وشهد اليوم الأول من البطولة في منافسات الرجال فوز الصين على سريلانكا 31-14 وهونج كونج على ماليزيا 38-7، واليابان على كوريا الجنوبية 27-26 ليصعد اليابان لمواجهة منتخب هونج كونج في نصف النهائي.

وفي منافسات السيدات، تعادل هونج كونج مع كازاخستان 12-12، وفوز اليابان على ماليزيا 57-0 والصين على الفلبين 57-0 واليابان على هونج كونج 33-14 وتايلاند على الفلبين 34-0 لتصعد اليابان لمقابلة تايلاند وهونج كونج مع الصين في الدور قبل النهائي.

وأكد محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد أن نتيجة اليوم الأول تعتبر دافعاً معنوياً كبيراً للاعبين وحافزاً للإصرار على المنافسة القوية واستغلال إقامتها على ملعبنا للوصول إلى المباراة النهائية، وتحقيق أكبر إنجاز لمنتخب السباعي.

ورحب قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، في افتتاح البطولة، بجميع المنتخبات المشاركة والإداريين وجمهور البطولة، وقال: «التميز في التنظيم ليس بغريب على الإمارات في استضافة البطولات مهما كان حجمها، وهذه الدولة العظيمة التي عودتنا على تقديم استضافة نوعية للأحداث الرياضية، بحيث تبقى في ذاكرة المتابع والمؤرخ للتاريخ والمهتم بتوثيقها للأجيال القادمة التي تجد، وهي تبحث في سجلات الرياضة الإماراتية، أن كل استضافة تتميز عن الأخرى بإضافة الجديد لها، حيث أراد اتحاد الرجبي أن تكون البطولة مسك الختام، وأن تظهر بشكل متميز».