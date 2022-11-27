مليحة يطلق مبادرة «أنا رياضي.. أنا أقرأ»



رضا سليم (الشارقة)



كشف نادي مليحة عن إطلاق مبادرة المهرجان القرائي «أنا رياضي.. أنا أقرأ»، والذي ينظمه النادي بالتعاون أندية المنطقة الوسطى بالشارقة، خلال مارس 2023، ويستهدف مشاركة 1500 رياضي، بالشراكة مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، ونادي تراث الإمارات، ومنشورات القاسمي، ومجموعة خانصاحب، وعدد من الجهات المتخصصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي مليحة بمقره، وحضره محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية، وبدر عبدالكريم الأميري ممثل نادي تراث الإمارات، وفاطمة المنصوري مدير مركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث الإمارات، وممثلو أندية المنطقة الوسطى، وكشف فيه عن مجموعة متكاملة في الفعاليات التي تتلاقى مع أهدافه في تأهيل الرياضيين، وتشجيعهم نحو القراءة الإبداعية، من خلال فعاليات المهرجان القرائي.



وأكد نادي مليحة أن المهرجان يستهدف الأندية الرياضية والتخصصية الستة بالمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، وهي المدام والبطائح والذيد ومليحة ونادي الشارقة للصقارين ونادي الشارقة للهجن، بمشاركة 1500 رياضي من مختلف المراحل العمرية.

وقال محمد سلطان الخاصوني: «المهرجان القرائي "أنا رياضي أنا أقرأ" يقام في الأول من مارس المقبل ولمدة أربعة أيام متوالية، بهدف ترسيخ ثقافة القراءة لدى لاعبي الأندية الرياضية والتخصصية الستة في المنطقة الوسطى، في إطار حرص النادي على تلاقي جهوده، لترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم الرياضيين في المجال القرائي والمعرفي، ويشتمل على معرض للكتاب ومقاه ثقافية رياضية قرائية وجلسات ومسابقة في القراءة رصدت لها جوائز قيمة، بجانب تنظيم المسابقة الثقافية لكافة أندية إمارة الشارقة، والتي يحرص نادي مليحة على تنظيمها سنوياً بعنوان فرسان الثقافة».

وأضاف أن المهرجان يُقام في مقر نادي مليحة، ويستهدف 1500 لاعب من كافة الأندية، بجانب التعاون مع عدد من الشركاء لإنجاح المهرجان الذي سيتلاقى مع توجهات الدولة في دعم القراءة، وفي مارس الذي يُعد شهر القراءة السنوي في الإمارات، ومن المنتظر أن يُقام سنوياً بالتناوب مع أندية المنطقة الوسطى.

وقال الدكتور عيسى صالح الحمادي: المركز يسعده المشاركة في الحدث الثقافي الرياضي والدعم بصياغة المسابقة وإعدادها مع وضع معايير التحكيم وتحكيمها، فضلاً عن توفير هدايا عدة من الإصدارات المختلفة للمركز والمشاركة بركن في المعرض وتنظيم ورشة في القراءة الإبداعية للرياضيين.

وأكد بدر عبدالكريم الأميري ممثل نادي تراث الإمارات أهمية المهرجان القرائي لنادي مليحة في صقل مهارات القراءة لدى اللاعبين، مشيراً إلى أن نادي تراث الإمارات يشارك في المعرض بمختلف إصداراته، علاوة على تنظيم مقهى ثقافي، وأبدى إعجابه بهذا التعاون البناء مع النادي لخدمة مشروعها القرائي، والذي يستهدف لاعبي المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

وأشادت فاطمة المنصوري مدير مركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث الإمارات بفكرة المهرجان وأهميته في إطار التحضير المبكر لتنمية جوانبه، وما يسعى إليه لخدمة اللاعبين، وأكدت أن مركز زايد ينظم ورشة تراثية عن دور الكتاتيب ومقهى ثقافي، ويقدم أوجه الدعم لتحفيز المجتمع الرياضي على القراءة والتي تُعد إحدى الغايات التي يسعى إليها نادي تراث الإمارات.