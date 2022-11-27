الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مشاركة قياسية في بطولة آسيا للقوة البدنية

مشاركة قياسية في بطولة آسيا للقوة البدنية
27 نوفمبر 2022 18:20

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تحديد عطلة يوم الشهيد وعيد الاتحاد في الأسواق المالية
رئيس الدولة: مستمرون في ضمان أمن الطاقة العالمي واستدامة إمداداتها


أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن الوصول للجاهزية العليا لاستضافة بطولة آسيا للقوة البدنية، والتي تستضيفها الإمارات في القاعة الرياضية في نادي دبي لأصحاب الهمم من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل، بمشاركة 612 رياضياً ورياضية من 34 دولة في قارة آسيا، وتعد هذه البطولة الأقوى والأكبر التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية.
وتقدم محمد عبد الرحيم المري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالشكر للهيئة العامة للرياضة على الدور الكبير في دعم نجاح البرامج واستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد، مقدماً الشكر لإدارة ومنتسبي نادي دبي لأصحاب الهمم للتعاون الكبير الذي يمهد لاستضافة البطولة بشكل يليق بمكانة الإمارات، عند استضافتها البطولات الرياضية، مؤكداً أهمية الدعم الذي يقدمه النادي للحركة الرياضية الإماراتية.
وأثنى المري على الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية لاختياره الإمارات مكاناً لإقامة أقوى بطولاته الدولية، وهو ما يعكس التعاون المشترك والثقة المتبادلة.
وكشف الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عن اكتمال التحضيرات لاستقبال أكبر بطولة دولية ينظمها الاتحاد، لما تضمه من عدد كبير من الرياضيين المشاركين، مؤكداً أن البطولة ستشهد مشاركة متميزة من بعثة اليابان «46 مشاركاً»، والإمارات «45 مشاركاً»، وكازاخستان «45 مشاركاً»، والعراق «37 مشاركاً»، إضافة إلى مشاركة متميزة لباقي المنتخبات الأخرى، منوهاً إلى أن 9 حكام دوليين من الإمارات يشاركون ضمن لجنة التحكيم التي تتألف من 50 حكماً يقودون المنافسات، متمنياً لهم مواصلة النجاح الذي تحقق في الاستحقاقات الماضية.
وقال المري: إن الاجتماع الفني للبطولة يقام في الأول من ديسمبر، على أن تنطلق المنافسات في اليوم الذي يليه ولغاية السادس من ديسمبر، وتتضمن المنافسة في رفعات السكوات والبنش بريس والددليف، بينما سيقام الحفل الختامي وتتويج الفائزين في السابع من ديسمبر.
وبدوره كشف المدير الفني لمنتخب الإمارات عمر الظاهري أن بعثة المنتخب ستضم 18 لاعبة و23 لاعباً، إضافة إلى 4 مدربين وإداريين، مبيناً أن بعثة الإمارات تضم أفضل اللاعبين في الدولة بهدف تحقيق نتائج متميزة.

الإمارات
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
نادي دبي لأصحاب الهمم
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
عربي ودولي
الصومال: مقتل 8 في حصار فندق وإنقاذ 60
اليوم 19:32
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
الرياضي
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
اليوم 19:29
شرط بقاء أونانا
الرياضي
شرط بقاء أونانا
اليوم 19:27
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©