مشاركة قياسية في بطولة آسيا للقوة البدنية

دبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن الوصول للجاهزية العليا لاستضافة بطولة آسيا للقوة البدنية، والتي تستضيفها الإمارات في القاعة الرياضية في نادي دبي لأصحاب الهمم من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل، بمشاركة 612 رياضياً ورياضية من 34 دولة في قارة آسيا، وتعد هذه البطولة الأقوى والأكبر التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية.

وتقدم محمد عبد الرحيم المري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالشكر للهيئة العامة للرياضة على الدور الكبير في دعم نجاح البرامج واستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد، مقدماً الشكر لإدارة ومنتسبي نادي دبي لأصحاب الهمم للتعاون الكبير الذي يمهد لاستضافة البطولة بشكل يليق بمكانة الإمارات، عند استضافتها البطولات الرياضية، مؤكداً أهمية الدعم الذي يقدمه النادي للحركة الرياضية الإماراتية.

وأثنى المري على الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية لاختياره الإمارات مكاناً لإقامة أقوى بطولاته الدولية، وهو ما يعكس التعاون المشترك والثقة المتبادلة.

وكشف الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عن اكتمال التحضيرات لاستقبال أكبر بطولة دولية ينظمها الاتحاد، لما تضمه من عدد كبير من الرياضيين المشاركين، مؤكداً أن البطولة ستشهد مشاركة متميزة من بعثة اليابان «46 مشاركاً»، والإمارات «45 مشاركاً»، وكازاخستان «45 مشاركاً»، والعراق «37 مشاركاً»، إضافة إلى مشاركة متميزة لباقي المنتخبات الأخرى، منوهاً إلى أن 9 حكام دوليين من الإمارات يشاركون ضمن لجنة التحكيم التي تتألف من 50 حكماً يقودون المنافسات، متمنياً لهم مواصلة النجاح الذي تحقق في الاستحقاقات الماضية.

وقال المري: إن الاجتماع الفني للبطولة يقام في الأول من ديسمبر، على أن تنطلق المنافسات في اليوم الذي يليه ولغاية السادس من ديسمبر، وتتضمن المنافسة في رفعات السكوات والبنش بريس والددليف، بينما سيقام الحفل الختامي وتتويج الفائزين في السابع من ديسمبر.

وبدوره كشف المدير الفني لمنتخب الإمارات عمر الظاهري أن بعثة المنتخب ستضم 18 لاعبة و23 لاعباً، إضافة إلى 4 مدربين وإداريين، مبيناً أن بعثة الإمارات تضم أفضل اللاعبين في الدولة بهدف تحقيق نتائج متميزة.