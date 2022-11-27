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صحف كوستاريكا: نعم نستطيع!

صحف كوستاريكا: نعم نستطيع!
27 نوفمبر 2022 16:57

علي معالي (دبي)

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استيقظت الجماهير في كوستاريكا على مفاجأة من العيار الثقيل بفوز منتخب بلادها على اليابان بهدف نظيف، حيث جرت المباراة في الساعة الرابعة فجراً بتوقيت كوستاريكا، وكانت الخسارة الأولى لمنتخب كوستاريكا أمام إسبانيا بسباعية نظيفة جعلت الكثير من الجماهير هناك لا تهتم كثيراً بمتابعة المباراة الثانية أمام منتخب اليابان الذي حقق الفوز على ألمانيا في الجولة الأولى.
وخرجت الكثير من الصحف والمواقع الرياضية في كوستاريكا سعيدة بهذا الانتصار المفاجئ، حيث قالت كتبت في عنوانها: «نعم نستطيع»، مؤكدة أن منتخب كوستاريكا قدم مباراة جيدة مقارنة بما قدمه في المباراة الأولى ضد إسبانيا.
وأضافت الصحف: لقد استيقظنا على انتصار جميل دفعنا كثيراً إلى أن نحلم بأن نتواجد في دور الـ 16، في ظل الوجه الآخر القوي الذي أظهره اللاعبون في المباراة ضد اليابان.
وقد استطاع كيشير فولر أن يسجل الهدف الوحيد لمنتخب كوستاريكا من أول تسديدة للفريق في مونديال 2022 تجاه المرمى بعد 171 دقيقة من دون أي تصويبات تجاه القائمين والعارضة، أما فيما يخص أهداف كوستاريكا في النسختين الماضية والحالية من المونديال فقد سجل قلب الدفاع كيندال وأستون أمام سويسرا في 2018، والظهير الأيمن كيشير فولر أمام اليابان في 2022.

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