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«الدراجات الهوائية» في مبادرة «تحدي دبي للياقة»

«الدراجات الهوائية» في مبادرة «تحدي دبي للياقة»
27 نوفمبر 2022 15:27

 
دبي (الاتحاد)

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استجابة لمبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نظمت مؤسسة الإمارات العامة للبترول مع إدارة فريق «تورك» للدراجات الهوائية فعالية رياضية مشتركة لركوب الدراجات الهوائية على مضمار الدراجات الهوائية، في منطقة ند الشبا، لموظفي المؤسسة وأعضاء الفريق.
هدفت الفعالية إلى إشراك الموظفين وتحفيزيهم على المشاركة في الأنشطة، لتصبح ممارسة الرياضة عادة مستحبة بينهم.
تسعى «إمارات» من خلال شراكتها الاستراتيجية مع فريق «تورك»، والعديد من الفرق المحلية الرياضية الأخرى، لدعم ثقافة الرياضة في المجتمع، وفق رؤية القيادة الرشيدة لتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية.

دبي
تحدي دبي للياقة
الدراجات الهوائية
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