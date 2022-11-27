خورفكان والظفرة يتأهلان بـ«قلب الطاولة»



معتصم عبدالله (دبي)



حضرت المفاجآت بقوة في إياب الدور الأول، لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي أُسدل عليه الستار مساء السبت، بعدما نجح خورفكان في تعويض خسارته في الذهاب أمام ضيفه الوصل 2-3، إلى فوز عريض 4-0 على ملعب «زعبيل»، في الوقت الذي انتزع فيه الظفرة بطاقة التأهل أمام ضيفه عجمان بالفوز 2-0، بعد الخسارة 3-1 في الذهاب.

وأكملت 6 أندية عقد ربع النهائي، ممثلة في خورفكان، والظفرة، والوحدة، والشارقة، والنصر، والجزيرة، لتلحق بفريقي العين حامل لقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي 2021- 2022، بجانب شباب الأهلي «الوصيف» والمتأهلين مباشرة إلى ربع النهائي.

ويلتقي في مباريات الدور «ربع النهائي» الذي يقام بنظام الذهاب والإياب أيضاً، الوحدة في مواجهة العين، والشارقة مع خورفكان، والظفرة في مواجهة النصر، فيما يلعب الجزيرة أمام شباب الأهلي المتأهل مسبقاً.

وغابت نتيجة التعادل عن جولة إياب الدور الأول، والتي ارتفعت فيها نسبة تسجيل الأهداف إلى 24، مقابل 18هدفاً في الذهاب، وشهدت الجولة ثلاثة انتصارات لأصحاب الأرض، مقابل ثلاثة أيضاً خارج القواعد، أبرزها فوز الوحدة على مضيفه اتحاد كلباء 5-1 «أكبر انتصار».

وبدا تأهل الجزيرة والوحدة الأبرز بعدما حققا الفوز في جولتي الذهاب والإياب، بتفوق «فخر أبوظبي» على دبا 1-0 ذهاباً و3-1 إياباً، فيما تغلب «العنابي» على اتحاد كلباء 2-1 و5-1 على التوالي، ولم تمنع الخسارة في الإياب تأهل الشارقة والنصر.

نتائج إياب الدور الأول



الجزيرة - دبا 3-1

البطائح - النصر 2-1

الوصل - خورفكان 0-4

الظفرة - عجمان 2-0

اتحاد كلباء - الوحدة 1-5

الشارقة - بني ياس 2-3

ربع النهائي



الأحد 11 ديسمبر

شباب الأهلي - الجزيرة «استاد راشد» 16:45

الشارقة - خورفكان «استاد الشارقة» 19:30

الاثنين 12 ديسمبر

الظفرة - النصر «استاد حمدان بن زايد» 16:45

العين - الوحدة «استاد هزاع بن زايد» 19:30

الإياب

الخميس 15 ديسمبر

الجزيرة - شباب الأهلي «استاد محمد بن زايد» 16:45

خورفكان - الشارقة «استاد صقر بن محمد القاسمي» 19:30

الجمعة 16 ديسمبر

النصر - الظفرة «استاد آل مكتوم» 16:45

الوحدة - العين «استاد آل نهيان» 19:30