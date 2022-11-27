منتخب الكاراتيه «وصيف» غرب آسيا بـ 45 ميدالية

علي معالي (الشارقة)

حل منتخبنا الوطني للكاراتيه وصيفاً لبطولة غرب آسيا بـ 45 ميدالية ملونة، بواقع 13 ميدالية ذهبية، 10 فضيات، 22 برونزية، في البطولة التي جرت منافساتها على صالة نادي الشارقة، بمشاركة 11 دولة، وكان المنتخب السعودي قد تصدر البطولة بـ 44 ميدالية منها 23 ذهبية، و11 فضية و10 برونزيات، في حين حل منتخب الأردن في المركز الثالث بـ 8 ذهب، 7 فضة، 6 برونزيات.

وجاء في المركز الرابع المنتخب الكويتي بـ 6 ذهبيات و12 فضية، 21 برونزية، وسوريا في المركز الخامس بـ 5 ذهبيات ومثلها فضية، و7 برونزيات، واليمن في المركز السادس بذهبية، و2 فضية، 5 برونزيات، والعراق في المركز السابع بذهبية وفضية و8 برونزيات، وحل المنتخب العماني ثامناً بـ بذهبية و4 برونزيات، وفلسطين تاسعاً بـ 6 فضيات ومثلها برونز، ولبنان في المركز العاشر بفضية و3 برونزيات، والمنتخب البحريني في المركز الحادي عشر ب 6 ميداليات برونزية.

شهدت البطولة تواجداً جماهيرياً مميزاً وتنظيماً مثالياً على مدار يومين وسط مشاركة 450 لاعباً ولاعبة من مختلف بلدان غرب آسيا، والنقطة الأبرز في هذه النسخة مشاركة 51 لاعباً ولاعبة من مستقبل الكاراتيه الإماراتي وهو ما يحدث للمرة الأولى.

وقام بتتويج الأبطال في اليوم الختامي الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، واللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والدكتور إبراهيم القناص رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه والمهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة.

وهنأ اللواء الرزوقي المنتخبات الفائزة بالميداليات، مؤكداً أنها نسخة كانت استثنائية لوجود هذا العدد الكبير، وأنه لا بد من توجيه الشكر إلى مجلس إمارة الشارقة لاهتمامها الكبير وحرص الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي على الحضور، وكذلك الدعم من مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال.

وعبر المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، المشرف العام على البطولة عن سعادته بما انتهت إليه البطولة، وقال: نجاح كبير حققته هذه النسخة على أرض الإمارات، بفضل مشاركة عدد كبير من لاعبينا ولاعباتنا في مراحل سنية مختلفة.



نجوم من ذهب

شيخة محمد اليافعي

هلا خالد بن حيدر

مريم عبدالله البلوشي

بتول أحمد رضا

هند خليل

اليازيا خالد

فاطمة خصيف

مروان المازمي

حوراء محمد العجمي

سارة العامري