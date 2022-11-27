سكالوني يطلب الهدوء

الدوحة(أ ف ب)

طالب مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني مواطنيه بالهدوء، بعدما ساعد النجم ليونيل ميسي «راقصي التانجو» بالإبقاء على آمالهم بالتأهل إلى الدور الثاني قائمة، بالفوز على المكسيك بهدفين على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر لكرة القدم.

وخاضت الأرجنتين ثاني مبارياتها في قطر بعد خسارة تاريخية أمام السعودية 1-2 وظهرها إلى الحائط، إلا أنها خرجت فائزة بفضل سحر ميسي وهدف رائع للبديل الشاب إنسو فرنانديز «21 عاماً». ولكن يبقى على رجال سكالوني الفوز على بولندا الأربعاء لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

وعندما سُئل عن الصور التي أظهرت مساعده لاعب خط الوسط الدولي السابق بابلو أيمار، وهو على حافة البكاء خلال المباراة، دعا المدرب سكالوني إلى رؤية الأمور من منظور مختلف، قائلاً: «يجب أن يكون لديك بعض المنطق، إنها مجرد مباراة كرة قدم».

وأضاف: «تلقيت رسالة من أخي يقول فيها إنه كان يبكي ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك. وكأن الأمر أكثر من مجرد مباراة كرة قدم».

وأردف: «أنا لا أشاطر ذلك. يجب أن يفهم اللاعبون أنها مباراة كرة قدم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتكرر ذلك في كل مباراة»، مشدداً في الوقت ذاته على أنه «من الصعب أن تجعل الناس يفهمون أن الشمس ستشرق غداً، إن فزت أو خسرت. ما يهم هو كيف تفعل الأشياء».

وأكد سكالوني أنه لن يحتفل بفوز أبطال العالم مرتين «1978 و1986» حالياً خصوصاً أن منتخب «ألبيسيليستي» لم يضمن التأهل، إذ حتّى التعادل أمام بولندا من الممكن أن يطيح به من دور المجموعات.

وقال: «سيظن الناس أنني مجنون لكنني بخير، لقد فزنا، سنحتفل وهذا يحدث. غداً علينا الاستعداد للمباراة والأمر شبيه عندما فزنا بنهائي كوبا (أميركا) حين كان علينا التفكير بما سيحدث بعد ذلك».

وأضاف: «الفرح لا يدوم طويلاً، عليك أن تحافظ على التوازن».

وتوقع سكالوني أن ترفع بولندا متصدرة المجموعة برصيد 4 نقاط، والتي تحتاج إلى نقطة للتأهل إلى ثمن النهائي من مستواها الفني والبدني أمام وصيفتها الأرجنتين الثانية بفارق الأهداف عن السعودية. فيما تتذيل المكسيك القاع برصيد نقطة.

قال: «بولندا صعبة للغاية، الجميع يلعبون بشكل مختلف ضد الأرجنتين. لا يبدلون أسلوبهم فقط من أجل ميسي، بل من أجل جميع اللاعبين الآخرين واحتراماً للأرجنتين».