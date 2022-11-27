«سخرية 2016» تضيف المتعة

الدوحة (د ب أ)

يعتقد لوك شو لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن الطريقة التي احتفل بها لاعبو ويلز لخروج إنجلترا من منافسات بطولة أمم أوروبا «يورو 2016»، ستمنح منتخب بلاده حافزاً إضافياً في المباراة التي ستجمعهما بكأس العالم، ولكنه شدد على أن فريقه محترم للغاية ولن يقوم بنفس الأمر.

ويلتقي المنتخبان على استاد أحمد بن علي، بعد غد الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وبينما يعد المنتخب الإنجليزي هو المرشح الأبرز لتصدر المجموعة رغم التعادل السلبي أمام المنتخب الأميركي يوم الجمعة الماضي، والذي جعل بعض الجماهير تطلق صافرات استهجان مع نهاية اللقاء، فإن ويلز على حافة توديع البطولة.

وتعادل منتخب ويلز، بقيادة روبرت بيج مع المنتخب الأميركي أيضاً، ولكنه استحق الخسارة أمام إيران في الجولة الثانية.

ويعلم منتخب ويلز أنه بحاجة لمعجزة صغيرة ليتأهل لدور الـ16 ولكن ما زالت الفرصة متاحة للتأهل- وإقصاء إنجلترا- من خلال تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة.

والتقى الفريقان في دور المجموعات في فرنسا قبل 6 أعوام، حيث سجل وقتها دانييل ستوريدج هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من اللقاء للمنتخب الإنجليزي، الذي ودع البطولة أمام منتخب آيسلندا، فيما وصل منتخب ويلز وقتها للدور قبل النهائي.

وانتشرت صور للاعبي ويلز وهم يحتفلون بسعادة غامرة لخروج إنجلترا، ويشعر شو أن هذا سيضيف متعة لمباراة الثلاثاء.

وبسؤاله عما إذا كان تصرف لاعبي ويلز سيمنح المنتخب الإنجليزي حافزاً إضافياً، قال شاو: «أعتقد أنه يمكنني قول هذا».

وأضاف: «ولكن دافعنا في حد ذاته يجب أن يكون في أعلى المستويات. نحن في كأس العالم. لدينا أهداف عظيمة لما نريد أن نحققه».

وأضاف: «يجب أن يكون لدينا أقصى قدر من التحفيز في كل مباراة. لا أعتقد أنه يوجد أي حافز أكثر مما لدينا بالفعل».

وأردف: «يجب أن يكون لدينا حافز بنسبة 100% في كل مران وفي كل مباراة».

وشارك شاو «27 عاماً» كأساسي في مباراتي المنتخب الإنجليزي بقطر وسجل في نهائي يورو 2020، في المباراة التي خسرها أمام إيطاليا الصيف العام الماضي.

ولكن الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد غاب عن يورو 2016، حيث كان يتعافى من كسر في القدم، ومع ذلك كان على علم بفيديو ويلز الذي انتشر.

وقال: «بالطبع، لم يكن شيئاً جيداً».

وأضاف: «لا أريد أن أتطرق لهذا الأمر كثيراً. أريد أن أركز على ما نفعله في الملعب. يمكنك أن تقول أشياء في المقابلات الصحفية، وبدلاً من ذلك أفضل الرد في الملعب، بدلاً من الرد خارجه».

وبعد ضغوط عليه، أشار شاو إلى أن رد فعل ويلز كان غير محترم، وذلك عند سؤاله عما إذا كانت إنجلترا ستحتفل بنفس الطريقة، وأضاف:«أعتقد أننا مجموعة محترمة».

وأردف:«نقوم بالأشياء بالطريقة الصحيحة. هذا هو المثال الذي يريد جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي، أن نحتذي به. نحن ندعم ذلك تماماً.

ونحترم هذا تماماً».

وأكد: «أعتقد أن حافزهم سيكون مرتفعاً للغاية. سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الفوز».

وأكمل: «لن تكون مباراة سهلة. ولكن علينا أن نركز على ما نفعله.

الموهبة التي لدينا، العمق الذي نملكه، يجب أن نركز على أنفسنا. إذا كانت استعداداتنا مناسبة، ينبغي أن نفوز بالمباراة».