ساكا «الطالب المتميز» رمز «الأسود الثلاثة»



معتز الشامي (دبي)



سلطت العديد من الصحف الإنجليزية الأضواء على بوكايو ساكا لاعب أرسنال ومنتخب إنجلترا، والذي يقدم أداءً رائعاً مع «المدفعجية» في «البريميرليج»، بالإضافة إلى تألقه مع «الأسود الثلاثة» خلال كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

ونجح ساكا في تسجيل الهدف الثاني لإنجلترا خلال مباراته الافتتاح أمام إيران، ليصبح أول لاعب من أرسنال يسجل هدفاً لإنجلترا في كأس العالم منذ 20 عاماً.

وخلال مشواره مع أرسنال في الدوري الانجليزي، أحرز ساكا 4 أهداف، وصناعة 14 هدفاً، ليقود الفريق إلى تصدر «البريميرليج» قبل التوقف الدولي.

ولم تكن حياة ساكا «21 عاماً»، سهلة حيث عانى من ظروف معيشية صعبة خلال بداياته، حيث إنه ولد في ظروف صعبة في حي إيلنج غرب العاصمة لندن، وعاش مع والديه اللذين هاجرا من نيجيريا إلى لندن لأسباب اقتصادية، بحثاً عن حياة معيشية وظروف أفضل.

وفي مقابلة صحفية، صرح ساكا بأهمية والده في مسيرته الكروية، وقال: إنه مصدر إلهام كبير بالنسبة لي، منذ أن كنت صغيراً، كان دائماً ما يجعلني هادئاً، وعلمني أن أكون متواضعاً.

وبدأ نجم إنجلترا مسيرته مع كرة القدم منذ الصغر، حيث إنه كان يلعب مع والده وشقيقه الأكبر، وهو في سن الثالثة، ولكنه لعب بعد ذاك مع جرينفورد سيلتيك الذي كان يقع في بلدته، قبل أن يتم اكتشافه من أرسنال وهو في السابعة من عمره.

ودرس ساكا في مدرسة إدوارد بيثام الابتدائية، قبل التحاقه بمدرسة جرينفورد الثانوية، وحصل على درجات عالية في شهادة الثانوية العامة، ووصفه مدربوه ومعلموه في ذلك الوقت بأنه «الصبي المتواضع الذي حقق أحلامه وتعليماً من الدرجة الأولى».

وقال إنه لو لم يكن لاعب كرة قدم، لأصبح لاعب سلة أو ممثلاً، وبعد تركه التعليم والدراسة، ظل ساكا متفوقاً، ولكن تلك المرة في أكاديمية أرسنال، حتى تصعيده إلى الفريق الأول موسم 2019-20.

وتوهج ساكا مع أرسنال في موسم 2020-21، وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف خلال 32 مباراة مع «المدفعجية»، وحصل في ذلك الموسم على أفضل لاعب في أرسنال.

لعب ساكا أول بطولة رسمية له مع إنجلترا في «يورو 2020»، وفي أول ظهور له خطف الأنظار بتألقه وحصوله على رجل مباراة إنجلترا في التشيك، وعقب أدائه المذهل، فضل المدرب جاريث ساوثجيت، الدفع به على حساب أسماء بارزة مثل جادون سانشو وجاك جريليش وفيل فودين.

وبدأ في التشكيل الأساسي لمنتخب انجلترا أمام ألمانيا في دور الـ 16، والدنمارك في نصف النهائي، وشارك بديلاً أمام إيطاليا في النهائي.

ورغم تعرضه للعنصرية بعد ضياعه لركلة جزاء أمام إيطاليا في «نهائي اليورو»، والتي كلفت إنجلترا خسارة البطولة، ولكنه في العام التالي تألق مع أرسنال، وأحرز 11 هدفاً، وصنع 7 آخرين، وخلال الموسم الحالي، لعب ساكا مع فريقه 14 مباراة في «البريميرليج»، أحرز 4 أهداف وصنع 6 أهداف.