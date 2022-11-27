مبابي ​على خطى «أساطير الديوك»



معتز الشامي (دبي)



حجز منتخب فرنسا أول مقاعد دور الـ 16، في كأس العالم، عقب الفوز على الدنمارك 2-1، وكان كيليان مبابي «كلمة السر» وراء انتصار «الديوك» لإحرازه هدفين، ليعادل رقم زين الدين زيدان سابع هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ برصيد 31 هدفاً، في القائمة التي يتصدرها أوليفييه جيرو وتييري هنري «51 هدفاً»، فيما أصبح ثاني لاعب يسجل 7 أهدف في «المونديال» قبل بلوغه 25 عاماً، بعد «الأسطورة» البرازيلي بيليه.

أرقام مبابي لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف لمصلحة فرنسا، في تاريخ «المونديال» بـ 7 أهداف، ويحتاج إلى 6 أهداف، ليعادل رقم الهداف التاريخي لـ «الديوك» في كأس العالم، جوست فونتين، الذي لعب أحرز 13 هدفاً خلال مشاركة واحدة له في منافسات كأس العالم عام 1958.

ما يعني أن الشاب الفرنسي «23 عاماً»، يسير على خطى الأساطير مع منتخب «الديوك»، حيث أصبح ثاني لاعب في تاريخ فرنسا يسجل 3 أهداف متتالية في كأس العالم خلال بطولتين في «2018 و2022»، بعد تيري هنري، كما أصبح الوحيد الذي يسجل 31 هدفاً لفرنسا، وهو يبلغ 23 عاماً فقط، متفوقاً على تيري هنري الذي أحرز 16 هدفاً عندما كان في العمر نفسه.

وخلال المونديال الحالي شارك مبابي في 4 أهداف «سجل 3 وصنع هدفاً»، وسدد 12 تسديدة منها 5 على المرمى، ومرر الكرة 93 مرة، منها 4 تمريرات مفتاحية، و14 كرة عرضية، وقام بـ 25 مراوغة.