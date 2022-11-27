العرياني يتصدر تقييم رماية «التراب»

العين (الاتحاد)

انفرد الرامي وليد العرياني بصدارة اليوم الأول من البطولة السابعة التي ينظمها اتحاد الرماية، والتي تعد التقييم «الرابع» والأخير لتصنيف لاعبي منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، والتي تقام على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف بمشاركة 20 رامياً ورامية.

كان العرياني قد حقق 69 طبقاً من أصل 75 طبقاً، بينما تساوي في المركز الثاني مشعل البناي وأحمد الحمادي برصيد 68 طبقاً، فيما احتل المركز الرابع سيف الشامسي برصيد 66 طبقاً، وتساوى ظاهر العرياني ويحيى المهيري في المركز الخامس برصيد 65 طبقاً، ثم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم سابعاً برصيد 59 طبقاً، وخالد الكعبي 59 طبقاً، وسعيد البلوشي 57 طبقاً، ثم مبارك المنصوري 55 طبقاً، وأحمد بوهليبة 52 طبقاً.

وعلى صعيد أصحاب الهمم، تصدر اليوم الافتتاحي محمد الهاشمي برصيد 59 طبقاً، وتلاه في المركز الثاني محمد الحبسي برصيد 57 طبقاً، ثم سيف الحميري ثالثاً برصيد 52 طبقاً، ثم سعيد المزروعي رابعاً برصيد 48 طبقاً.

واحتلت عائشة الياسي المركز الأول على السيدات برصيد 58 طبقاً، وتلتها فاطمة محمد في المركز الثاني برصيد 56 طبقاً، ثم عائشة بنت حاتم في المركز الثالث برصيد 39 طبقاً.

وتستكمل البطولة برماية جولتين بإجمالي 50 طبقاً لتضاف للجولات الثلاث 75 طبقاً لترتيب الرماة في هذه البطولة، وبعدها يتم استبعاد التقييم الأقل من الأربعة لكل رامٍ، واحتساب نتائج التقييمات الثلاث ليتم تحديد المركزين الأول والثاني وترتيب باقي الرماة.