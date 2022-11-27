سوبر «إماراتي مصري» في الشطرنج

القاهرة (الاتحاد)

أبرم الاتحادان الإماراتي والمصري للشطرنج اتفاقية تنظيم السوبر الإماراتي المصري، والذي يجمع بين بطلي الدوري في الدولتين، وتجمع النسخة الأولى بين نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بطل دوري الإمارات للموسم الرياضي 2022 ونادي الشرقية «إيسترن كومباني» بطل الدوري المصري.

حضر توقيع الاتفاقية تريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وسلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني بالاتحاد والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج.

ويأتي الاتفاق على إقامة الحدث بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية وعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات، حيث ستقام النسخة الأولى في الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، فيما تقام النسخة الثانية في مصر خلال العام المقبل.

وأكد تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر توقيع عدد من المبادرات بهدف تعزيز الشركات العالمية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتطوير المنتخبات الوطنية وتفعيل الشراكة مع الاتحاد المصري للشطرنج وذلك لما يتمتع به من كوادر ولاعبين على مستويات تصنيفية عالية في الاتحادين القاري والدولي.