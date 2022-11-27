الإثنين 28 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

المرزوقي بطل المحترفين في «الفلاي بورد»

المرزوقي بطل المحترفين في «الفلاي بورد»
27 نوفمبر 2022 14:00

أبوظبي (الاتحاد)
حققت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للفلاي بورد، والتي أقيمت ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب نجاحاً كبيراً من خلال المستويات الفنية العالية التي ضمتها البطولة والإقبال على المشاركة والتألق من خلال المنافسة لكل المتسابقين ضمن الفعالية، التي أقيمت مساء أمس «السبت» ضمن فعاليات المعرض، كما ساهمت المنافسة في اجتذاب نسب كبيرة من المشاهدين والزوار للمعرض الذي أسدل عليه الستار اليوم.
وكانت المنافسة والتي انقسمت إلى فئتين، قد شهدت فوز وتحقيق مانع المرزوقي بلقب فئة الحركات الأفضل في فئة المحترفين في حين حل ثانياً ماجد حبيب المرزوقي، وثالثاً جاء سعود الحمادي، وفي فئة النوفيس حل في المركز الأول محمد حشر، وجاء في المركز الثاني محمد خالد، وجاء ثالثاً سيف سلطان.
وشهدت المنافسة تألق المشاركين من خلال الوصول للحركات الأفضل والأكثر تميزاً وحداثة ضمن هذه الفئة.
وكرم الفائزين في الختام، سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، وقام بتحكيم منافسات التحدي أحمد إبراهيم الطاهر مشرف عام السباق، والذي أدار وبنجاح كبير دفة التحكيم للمنافسة وتوزيع النقاط على المراكز المختلفة.
من ناحيته توجه سالم الرميثي بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن حرصه الدائم على دعم المنافسات البحرية ومختلف الرياضات التي ينظمها النادي له بالغ الأثر في تطور الرياضة ووصولها للمستويات الأفضل، وأكد أن تنظيم منافسات الفلاي بورد ضمن المعرض يأتي ضمن التزام النادي في إثراء المعرض وفعالياته بشيء مميز وأيضاً على هامش مشاركة النادي بجناح كامل في المعرض يحكي تفاصيل الرياضة البحرية وإنجازات النادي.

أخبار ذات صلة
18 لاعباً في بطولة «هيرو كاب» للجولف بأبوظبي
أبوظبي تستضيف «عالمية الترايثلون 2023»
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
أبوظبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
الرياضي
البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء
اليوم 19:29
شرط بقاء أونانا
الرياضي
شرط بقاء أونانا
اليوم 19:27
غانا تخطف فوزاً مثيراً
الرياضي
غانا تخطف فوزاً مثيراً
اليوم 19:15
«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة
دنيا
«القوز للفنون».. يحتفي بنسخته العاشرة
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©