المرزوقي بطل المحترفين في «الفلاي بورد»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للفلاي بورد، والتي أقيمت ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب نجاحاً كبيراً من خلال المستويات الفنية العالية التي ضمتها البطولة والإقبال على المشاركة والتألق من خلال المنافسة لكل المتسابقين ضمن الفعالية، التي أقيمت مساء أمس «السبت» ضمن فعاليات المعرض، كما ساهمت المنافسة في اجتذاب نسب كبيرة من المشاهدين والزوار للمعرض الذي أسدل عليه الستار اليوم.

وكانت المنافسة والتي انقسمت إلى فئتين، قد شهدت فوز وتحقيق مانع المرزوقي بلقب فئة الحركات الأفضل في فئة المحترفين في حين حل ثانياً ماجد حبيب المرزوقي، وثالثاً جاء سعود الحمادي، وفي فئة النوفيس حل في المركز الأول محمد حشر، وجاء في المركز الثاني محمد خالد، وجاء ثالثاً سيف سلطان.

وشهدت المنافسة تألق المشاركين من خلال الوصول للحركات الأفضل والأكثر تميزاً وحداثة ضمن هذه الفئة.

وكرم الفائزين في الختام، سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، وقام بتحكيم منافسات التحدي أحمد إبراهيم الطاهر مشرف عام السباق، والذي أدار وبنجاح كبير دفة التحكيم للمنافسة وتوزيع النقاط على المراكز المختلفة.

من ناحيته توجه سالم الرميثي بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكداً أن حرصه الدائم على دعم المنافسات البحرية ومختلف الرياضات التي ينظمها النادي له بالغ الأثر في تطور الرياضة ووصولها للمستويات الأفضل، وأكد أن تنظيم منافسات الفلاي بورد ضمن المعرض يأتي ضمن التزام النادي في إثراء المعرض وفعالياته بشيء مميز وأيضاً على هامش مشاركة النادي بجناح كامل في المعرض يحكي تفاصيل الرياضة البحرية وإنجازات النادي.