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الرياضي

أنكورا بطل كأس «اليوم الوطني» للبولو

أنكورا بطل كأس «اليوم الوطني» للبولو
27 نوفمبر 2022 13:35

غنتوت (الاتحاد)
توج فريق أنكورا السعودي بكأس تحدي اليوم الوطني للبولو، التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51، وجاء فوز أنكورا باللقب بعدما تصدر الدورة الثلاثية بالدور النهائي، وجاء في الوصافة فريق غنتوت وحل ثالثاً فريق الحبتور.
وجاءت احتفالية الختام مبهرة استمتع بها الجمهور بمشاركة فرق الفنون الشعبية وموسيقي شرطة أبوظبي وخيول البوني الصغيرة والهجن كما استمتع الجمهور بمباريات اليوم الختامي للحدث.
وشهدت الجولة الختامية للبطولة تطبيق النظام الأميركي للبولو الذي يتيح الفرصة لمشاركات أكبر عدد من الفرق لمرونة النظام الذي شهد تطبيق لائحة فك ارتباط بين الفرق الثلاثة المشاركة بنظام الدورة الثلاثية من دور واحد.
وأسفرت المباريات عن تعادل غنتوت مع أنكورا المتصدر بهدف لكل فريق بعد لقاء مثير ومتكافئ وسجل لانكورا خالد العمران، ولغنتوت ناصر الشامسي، كما تعادل انكورا مع الحبتور بهدفين لكل فريق وسجل لانكورا كيلي وخالد العمران وللحبتور نيكولاس ودياز.
وفي المواجهة الثالثة نجح فريق غنتوت في الفوز على الحبتور بنتيجة 4-3، وسجل لفريق غنتوت ناصر الشامسي وعلي المري (هدفين لكل منهما) وللحبتور دياز البيردي وراجا أبو الجبان وأدار المباريات الحكم اوسكار كولومبريس.
وفي ختام البطولة، قام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي بتتويج الفرق الثلاثة، كما تم تكريم حكام المباريات ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي تراث الإمارات وشرطة أبوظبي.
وشمل التكريم أنجال فهد القبيسي لاعب البولو كأفضل زي إماراتي بمناسبة اليوم الوطني، وفي المركز الثاني أنجال الدكتور وليد المحيربي.
من ناحية أخرى، يستعد نادي غنتوت لتنظيم بطولة الإمارات الدولية للبولو في نسختها الـ 22، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل البطولة يوم الاثنين 5 ديسمبر المقبل خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده النادي بفندق جنة برج السراب.

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