بالاك ينصح بـ «كيميتش» وجوريتسكا

برلين (د ب أ)

أعرب مايكل بالاك القائد الأسبق للمنتخب الألماني لكرة القدم عن اعتقاده بضرورة استمرار اللاعب جوشوا كيميتش في خط وسط المنتخب الألماني.

وقال بالاك «46 عاماً» في تصريحات إعلامية: «الفريق يحتاج إلى وجود كيميتش في وسط الملعب».

كما أشار بالاك الفائز مع المنتخب الألماني بالمركز الثاني في مونديال 2002 إلى الحاجة أيضاً لاستمرار ليون جوريتسكا في مركز لاعب الوسط المدافع. وكان جوريتسكا استبدل في مباراة الفريق أمام المنتخب الياباني، والتي انتهت بفوز مفاجئ للأخير 2/ 1.

وقال بالاك: «أرى جوريتسكا في الفريق على أي حال لأنه يتمتع بالإمكانيات البدنية اللازمة».

كما يرى بالاك إمكانية عودة ليروى ساني إلى تشكيلة الفريق بعدما غاب أمام اليابان بسبب الإصابة. وقال بالاك: «ساني بحالة جيدة ويلعب دوراً بارزاً في الناحية الهجومية».

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الإسباني اليوم في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، ويحتاج المنتخب الألماني للفوز من أجل الحفاظ على فرصته في البقاء بالمونديال الحالي.