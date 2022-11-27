الشارقة.. «العلامة الكاملة» في «أقوياء اليد»

رضا سليم (دبي)



حقق الشارقة انتصاره الثالث في دوري اليد، وجاء على حساب العين 32-29، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 14-14، وذلك في المباراة التي أقيمت بصالة البنفسج، ضمن مباريات الجولة الثالثة، من الدور التمهيدي، وهو الفوز الثالث على التوالي لـ«الملك» الفريق الوحيد الذي حصد «العلامة الكاملة» في 3 جولات، ليحافظ على صدارة الترتيب.

وحقق الجزيرة الفوز الأول له هذا الموسم على حساب دبا الحصن 31-28 في المباراة التي جرت بصالة «فخر أبوظبي»، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 15-12.

ويتصدر الشارقة القمة وله 9 نقاط، يليه الوصل «7 نقاط»، وشباب الأهلي «7 نقاط»، والجزيرة «6 نقاط»، والعين والنصر ودبا الحصن «5 نقاط»، ومليحة «4 نقاط».

من ناحية أخرى، عقد اتحاد اليد برئاسة نبيل عاشور ورشة عمل وجلسة عصف ذهني مع مشرفي اللعبة بالأندية الأعضاء بمقر الاتحاد، بحضور عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، وناصر الحمادي الأمين العام، وسعود صالح المدير المالي، وداوود المليح رئيس لجنة المسابقات، وفيصل الطواش رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين، وعدنان فرج الشامسي رئيس اللجنة القانونية وبمشاركة ممثلي الأندية.

وتم خلال الاجتماع دراسة الأفكار والتصورات حول الشكل الأمثل لما يجب أن تكون عليه أنظمة المسابقات، وما يتعلق بها من قوانين ولوائح في المواسم الرياضية المقبلة، بهدف تطوير كرة اليد الإماراتية والعمل على بناء منتخبات وطنية قوية.

وتركزت الورشة على 4 محاور رئيسية هي: تطوير منظومة مسابقات المراحل السنية، وتسجيل عدد «2» لاعبين محترفين في فئة الرجال، والانتقال الحر للاعب المواطن في فئة الرجال، وإعداد جيل من الحكام الجدد.